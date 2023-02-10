据Canalys预测，2023 年全球网络安全支出（包括企业产品和服务）将增长13.2%，对渠道伙伴来说，仍是关键的增长领域。在理想条件下，2023 年的总支出预计将达到2238 亿美元，网络安全服务的交付量将超过产品的出货量。网络威胁的持续走高，促使各企业优先加大对网络安全的投入。由于预算负责人面临的压力越来越大，而且并非所有项目都将获得批准，他们必须仔细审查各项支出，关注最为紧迫的网络安全需求，以最大限度地降低违规风险。政府和企业在这方面的支出将会增加，但随着经济状况的恶化，来自小企业的投入将会减少。

2023 年，不断变化的网络威胁将继续对各企业施加压力，迫使其扩大和深化网络安全防御，加强检测能力，并增强事件处理能力。Canalys首席分析师Matthew Ball表示，“从运营、财务和品牌角度来看，勒索软件仍然是各企业面临的最大威胁。但ChatGPT等生成式人工智能模型的出现和滥用，在 2023 年将网络风险提高到另一个水平。这将使更多网络安全威胁者能够以工业化的规模加速创建恶意代码，并增加攻击的频率和范围。各企业已经在努力应对当前的威胁，不能再削减这部分开支，因为一旦放松警惕，他们在网络威胁面前可能会变得不堪一击。相反，他们需要与渠道伙伴更密切地合作，以便做出更明智的投入。”

2023 年，网络安全服务（包括咨询、外包、部署、集成、维护和管理服务）的交付预计将增长 14.1%，达到 1443 亿美元。这将占据 2023 年全球网络安全市场份额的 64.5%。Canalys研究分析师Srikara Upadhyaya表示：“今年，各组织将继续转变其网络安全战略，以提高防御能力。实施零信任架构以解决新冠疫情以来出现的网络安全漏洞。这将推动渠道伙伴提供更多咨询服务，并为部署和集成不同厂商的多种产品创造机会，同时通过托管服务降低运营的复杂性。总体而言，2023年，超过 90% 的网络安全产品和服务支出将通过渠道伙伴来进行。”

2023 年，网络安全产品（包括终端安全、网络安全、网络和电子邮件安全、数据安全、权限管理以及漏洞与安全分析）的出货量将增长11.7%，达到 795 亿美元。这意味着技术领域会出现强劲增长，但与2022 年相比，增长会有所放缓。当时企业增加支出以升级现有防御系统，并引入了新功能，特别是云、IoT/OT和身份安全。2023 年，交易规模将继续扩大。但由于需要更多级别的签核，所以会延长销售周期。对渠道伙伴来说，进行风险评估和展示投资回报将更为重要。但由于长期投入不足，网络安全总支出仍达不到能够扭转网络安全威胁局面。