Apple 的Reality Pro 混合现实头戴产品可能距离发布只有几个月的时间，但我们仍然可以看到该公司的绝密创意正在渗透到外部。最新的泄密事件显示了一种你可以控制 Apple 元宇宙中事物的方式——这是一个非常不寻常的概念。

根据最近授予的一项专利（编号 2023/0042447 A1），Apple 正在探索使用Apple Pencil作为一种虚拟现实 (VR) 控制器的想法。这个想法是，你拿着 Apple Pencil 的手可以显示在你通过耳机看到的混合现实世界中，并将其叠加到增强现实 (AR) 元素上。

同样，您可以将 Apple Pencil 翻转过来，将其钝端用作一种虚拟橡皮擦，去除您刚刚在混合现实空间中制作的像素标记。这是一个非常巧妙的想法，并且在某种程度上揭示了 Apple 在使用 Reality Pro 产品时可以让你用手做什么。到目前为止，我们已经看到了 Apple 在这个主题上的一些想法，包括现有 Apple 产品以外的其他想法。

例如，之前获得的一项专利展示了如何使用一对 Apple Watch记录虚拟宇宙中的手势。在其他地方，Apple 的另一个概念描绘了用户指尖上类似顶针的小型设备，这些设备可以记录手势并将其转换为混合现实。

Apple Pencil 想法的好处是，对于许多人来说，它可能不需要额外购买，因为很多 Apple 粉丝已经拥有 Apple Pencil。这将使它比需要您购买一套 VR 顶针以及本已昂贵的产品本身的系统更容易使用。这并不是说这绝对是苹果公司要走的路。由于这些信息来自专利，因此它可能永远不会面世，而且它可能只是 Apple 正在玩弄的一个想法，但永远不会真正付诸实践。

不过，这似乎是一个聪明的方法，可以利用现有的 Apple 设备并用它来支持 Apple 的 Reality Pro 产品将创造的混合现实世界。不管怎样，我们应该很快就会知道，因为有传言称苹果将在一个特别的春季活动中推出 Reality Pro 产品，让我们擦亮眼睛等待那一刻。