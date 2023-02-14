2022年中国智能手机市场面临了巨大的挑战。每日互动大数据从市场激活设备角度洞察发现，在宏观环境影响下，2022年5G手机市场依然保持了增长趋势，也依然有重磅产品点燃消费热情。2022年5G手机具体表现如何？让我们一起跟着数据去发现其中的奥秘。

2022年，5G手机市场规模继续保持扩大趋势，5G手机活跃设备数和市占率持续增长。截至2022年末，5G手机在智能手机市场的占有率达38.7%，较2021年底28.0%的市占率，较上一年度增长了38.2%。

iPhone、vivo持续领跑市场

华为经典耐用 Hi nova成黑马

每日互动大数据统计了市场上各类活跃5G手机设备的市占率情况。

数据显示，iPhone 5G手机市占率最高，占比达22.8%；vivo以16.9%的市占率排名第二，在安卓5G手机市场中占据第一；华为5G手机仍具活力，市占率为14.4%，排在第三位，可见华为的经典5G机型还在被用户广泛使用；OPPO、小米、荣耀市占率依旧排在第四至第六位；2021年杀入市场的新品牌Hi nova，作为华为智选生态系统中的一员，在2022年表现突出，快速占领市场份额，以0.8%的市占率进入市占率排名TOP10品牌行列。

2022年度哪些手机成为年度热门机型？数据显示，iPhone 5G手机表现突出，多款机型都入围市占率TOP20，并包揽前五名。其中iPhone12以5.8%的市占率排名第一，成为2022年的年度最热门机型；2022年下半年上市的iPhone14 Pro 系列仅销售了短短一个季度就入围TOP20，潜力无限。华为nova7、华为P40系列排在第六至第八位，显示出其较强的用户粘性。荣耀50和荣耀60入围2022年热门机型TOP20，是荣耀旗下表现亮眼的机型。vivo Y系列在2022年表现优异，有三款机型入围TOP20。Redmi K40妥妥成为小米的年度爆款机型。OPPO A72和Reno6也同样入围TOP20。

iPhone成为2022年度热卖手机品牌

安卓5G手机中荣耀表现依旧亮眼

每日互动大数据统计了2022年内新增的5G手机活跃设备市占率排行，提供新的视角去观察2022年5G手机销售情况。

数据显示，iPhone 5G手机新增市占率达28.2%，排名第一；vivo 5G手机新增市占率达16.1%，排名第二；OPPO和荣耀旗下的5G手机新增市占率均为12.6%，排名第三、第四；小米5G手机新增市占率达10.2%，排名第五。

进一步分析安卓5G手机2022年四季度的新增情况。数据显示，2022年四季度，荣耀表现突出，有4款机型入围四季度新增市占率TOP10，其中荣耀70新增市占率排名第一，成为2022年四季度最热卖安卓机型。vivo和OPPO均有两款机型入围TOP10榜单，实力相当。Hi nova9持续热卖，排名第九。Redmi K50至尊版新增市占率排名第十。

vivo OPPO 2022年度表现优异

得到各年龄段、各级别城市用户的喜爱

2022年全年，5G手机在各年龄段、各城市级别的用户心中表现如何？每日互动从它们在各个年龄段、各级别城市中的市占率表现进行盘点。

数据显示，对比2021年度数据，vivo 5G手机品牌市占率表现优异，成为全年龄段人群心目中的热门安卓5G手机品牌，在18-24岁、25-34岁以及45岁及以上这三个年龄段用户中占比均超20%，排在第一位置。在35-44岁年龄段中，OPPO 5G手机品牌市占率达24.5%，排名第一。在45岁及以上年龄段用户中，荣耀5G手机市占率达21.3%，排名第三。

分城市级别看，vivo在二线、三线、四线及以下城市的品牌占比均处在领先位置；华为在一线、新一线影响力最高；小米在新一线城市粉丝众多，其市占率排名前三；荣耀在各级别城市的品牌市占率增长明显。

2022年全年，5G手机的使用推广依然稳步增长，但增幅有所减缓。iPhone表现尤为突出，华为5G手机的耐力惊人，Hi nova作为市场中的“黑马”，后劲十足。进入2023年，5G手机市场是否会出现新的增长机遇？大数据将持续关注。