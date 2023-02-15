2月15日，腾盛博药在港交所公告了一项2 期研究的中期结果，研究发现，BRII-835（也称为VIR-2218）与BRII-179（也称为VBI-2601）联合疗法安全且耐受性良好，与单独使用BRII-835或BRII-179相比，联合疗法诱导了更强的抗乙肝表面抗原（“HBsAg”）抗体应答，并改善了HBsAg特异性T细胞应答。所有队列在治疗结束时都实现了HBsAg降低，平均降低-1.7至-1.8 log10 IU/mL。此外，第40周时观察到在联合治疗队列中2例受试者HBsAg水平最低降至或低于定量下限，同时观察到稳健的HBsAg特异性抗体应答和T细胞应答。

本公司正在开发小干扰核糖核酸BRII-835和乙肝病毒（“HBV”）重组蛋白免疫疗法BRII-179，作为联合疗法用于HBV感染的功能性治癒。由于既往在1b期研究中发现两个单药治疗具有互补的作用机制，这项BRII-835与BRII-179联合用药的2期研究为如何恢复高度抑制或耗竭的免疫应答提供了重要思路。本研究的进一步试验数据预计将在今年晚些时候获得。

本研究的主要研究者、中国香港大学胃肠病与肝病学系主任袁孟峰（Man-FungYuen，M.D.、PhD、DSc）教授表示，“目前已获得的初步数据让我们备受鼓舞，这些数据进一步明确了BRII-835和BRII-179独特作用模式相互补的特点，并表明两种药物有潜力为慢性HBV患者提供有价值的临床获益。仅在中国，就有8,700万人感染HBV，但该疾病目前尚无有效的功能性治癒疗法，目前的标准治疗需要患者终身维持治疗。持续的功能性治癒可为患者带来巨大转变，降低疾病进展风险，并让患者更大程度上摆脱疾病的限制。我们期待完成这项2期试验的进一步数据分析。

来源：港交所