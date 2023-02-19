科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2023.02.13-2023.02.19）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

作为本栏目近期的常客，EWA（Earned Wage Access，随时赚随时取），或者它所依靠的概念——按照已有的工作时长提前取出或者在结薪日到来前提前透支后续工资的模式并非什么新奇的新兴产物。但随着Wagely、Salary Hero、Paywatch等参与者的不断涌现（并且往往会携带巨额融资），这个并不算多么新的新面孔似乎正迎来一段新的篇章。

在往常的多数情况下，这种“预支”资金的支付方往往会是员工所在的企业本身，而EWA对那些现金流相对紧张或者本身规模并不大的企业来说并不会是一种值得考虑的选项。不过，现阶段，EWA的这种短板显然已经不复存在。

以本周的GIMO为例。作为一家典型的EWA模式的金融科技初创公司，GIMO是通过自身平台（平台资金多来自于企业融资）向合作企业的员工提供提前预支的薪水。这样，基于EWA模式，企业可以保持自身的现金流稳定并提升员工的存留度、员工可以获得当即所需的薪资而不必转向利率更高的P2P平台、同时GIMO也能够从手续费中获得相应的营收。

表面上来看，EWA公司们所呈现的是一个看起来相当三赢的局面。然而，从现实的角度上来说，在这些美好愿景的背后，不难发现EWA所要走的路仍有着一段足够长的距离。

作为EWA在现阶段于东南亚和南亚地区不断走热的体现，除了以疫情和通货膨胀为代表的市场经济和社会状况对劳工群体以及企业所造成的影响之外，对这些群体而言，无法获得充分的银行服务显然是促使EWA成为更多人的选择的一大主要因素。

数据指出，在东南亚，有近70%的人口仍处于无法接触到基本银行服务的“underbanked”的状态。再加上对理财概念的匮乏（尤其是储蓄），无论市场经济是否呈现出了动荡，这些群体承受金融风险的能力都并不会是一个让人放心的水平。而在出现了这种局面之后，转向高利率的非银行平台借贷可能是多数人为数不多的出路。如果从这一点来看的话，EWA所代表的这种“企业贷款”或许也能在某种程度上缓解一些不好的结局的出现。

当然，从大的背景上来看，近几年以来，金融科技领域也一直都是东南亚数字经济和互联网进程中的支柱，并且为更多基层群体提供金融服务会是绝大多数企业和机构们的目标。而基于这一点，至少在笔者看来，尽管目前EWA正在愈发成为一种被考虑的选项，在未来，这种选项却也终究会有“完结”的一天。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

新加坡将投入40亿新元年度预算促进跨国企业对本土投资：动点出海获悉，新加坡当局已于近日表示，作为2023年财政预算的一部分，该国将对国家生产力基金（National Productivity Fund）注资40亿新元（约合205.4亿人民币），以进一步促进跨国企业对新加坡的优质投资。

据了解，NPF基金成立于2010年，旨在帮助企业提高生产力，并向工人群体提供教育和培训服务。目前，NPF也将投资促进这一“更加广泛的举措”纳入到了其提高生产力目标的行动范畴。

Shopee在马来西亚低调上线贷款服务：据悉，东南亚电商平台Shopee已于近日针对马来西亚的特定用户推出了一款名为SLoan的贷款服务。据介绍，符合条件的Shopee用户可以具有竞争力的利率获得贷款，并灵活选择在 3、6或12个月内（12个月仅适用于特定用户）完成还款，贷款金额则将被转入用户的ShopeePay钱包，然后用于购物、汇款、向银行转账取款等用途。有消息指出，Shopee将对贷款金额收取18%的年利率。

作为背景，Shopee已在菲律宾、印尼、泰国等其他东南亚国家推出了其贷款服务，但名称均略有不同——在印尼被称为SPinjam，在泰国则被称为SEasyCash。

极飞科技正着眼出海巴西和越南市场：据动点科技英文版消息指出，致力于用机器人、人工智能和新能源技术为农业赋能的农业科技公司极飞科技正着眼于向越南和巴西市场扩张。据该公司相关负责人透露，作为这一策略的背景，目前，越南为全球排名前三的水稻出产国，而巴西则也为国际大豆出口市场中的主要参与者。有数据显示，2022年期间，极飞科技海外业务收入同比增长128%。其中，东南亚、拉丁美洲市场收入分别同比增长155%和248%。

星展银行计划在香港申请加密货币产品牌照：据外媒于本周二指出，新加坡最大的商业银行星展银行（DBS）表示，正计划在中国香港地区申请加密货币产品牌照，以便其向香港客户出售数字资产。有消息指出，当前，香港正在努力吸引数字资产业务，并致力于成为区域加密中心。

Gobi-Core被委任为菲律宾政府创业风险基金的合作投资伙伴：据悉，Gobi-Core Philippine Fund（由菲律宾当地风投机构Core Ventures和国际风投机构Gobi Partners联合创立的合资基金）已于近日已被正式委任为菲律宾政府创业风险基金(SVF)的合作投资伙伴(CIP)。据了解，这是SVF于2021年启动以来的首批合作伙伴之一。

据介绍，基于这一角色，SVF将匹配Gobi-Core对本地初创公司进行投资，而Gobi-Core将帮助将这些初创公司连接至其在东盟地区的网络关系中，并为其“提供指导、管理监督、业务网络或其他能力建设所需的支持，从而确保受益的初创公司获得实现其目标所需的资源。

投融资

这家印尼DNA检测公司刚筹集了815万美元融资：Asa Ren是一家直接面向消费者端（也就是所谓的D2C）的DNA数据检测公司，致力于通过其产品解决方案帮助客户了解自身的基因状况和潜在的健康风险。据介绍，Asa Ren可以为用户提供多达21种类别和250多项细则的个性化检测报告（另一项名为360 DNA的产品则可以提供26种和360项特点）。

腾讯参投，新加坡金融科技初创公司Aspire获得1亿美元融资：Aspire成立于2018年（也是当年YC冬季路演项目的选手），起初主要为企业客户提供流动资金贷款服务。一路走来后，Aspire也能够提供跨境支付、商务卡、收账管理、发票自动化等其他服务内容。

而作为Aspire的成立出发点，据介绍，往常，企业在财务花销和财务审批上需要接触到多个不同的平台/软件，但这些不同的平台很少能够互通。基于Aspire，这种情况则可以得到很好的改善。Aspire表示，平台已经集成了Xero、Quickbook、Netsuite、Accurate、Jurnal等主流会计软件，能够帮助企业一站式地解决财务运营中遇到的问题。

不再苦等发薪日，GIMO们正在帮助东南亚劳工群体缓解“没钱花”的问题：GIMO于2021年推出（创立于2019年），是一家总部位于越南的主打EWA薪资发放模式的金融科技初创公司，主要通过旗下与公司薪资系统相集成的应用程序帮助员工即时获得工资。同时，用户也可以通过该应用跟踪其每日收入，并从中收到个人理财建议。该公司近日宣布，已经为其A轮融资筹集了510万美元资金，并宣布结束此轮融资。

只有鞋盒大小，这家新加坡公司希望用低成本的激光通信技术普及互联网网络：Transcelestial成立于2016年，致力于通过无线激光通信技术降低部署互联网服务所需的门槛限制。作为背景，据介绍，现阶段，互联网服务的接入往往会需要依靠地下电缆或者射频基站，但这两者通常会由于高昂的部署成本和条件限制难以在偏远周边地区普及。而基于Transcelestial的解决方案——这是一个只有鞋盒大小的激光通信设备，该产品被命名为CENTAURI，公司可以显著降低部署互联网服务的每比特成本。并且目前，有消息指出，CENTAURI是同类产品中低成本和高带宽方面的最佳地面通信解决方案。