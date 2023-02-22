据马来西亚当地媒体援引马来西亚国际贸易和工业部副部长Liew Chin Tong于本周一的发言表示，马来西亚绿色科技与气候变化公司（MGTC，是马来西亚环境与水利部的下属机构）正在为该国电动汽车基础设施的发展和规划制定战略框架。

Liew Chin Tong称，当前，马来西亚当局也正在研究批准该国电动汽车充电系统的现有流程，从而减少处理安装审批所需的时间。并且他还指出，马来西亚汽车、机器人和物联网研究所（MARii）及马来西亚标准部之间也正在展开合作，以确保马来西亚国内开发和采用的电动汽车技术是“统一、安全、且质量优的。”

在众议院的相关提问环节，他介绍称，为了鼓励使用电动汽车和在全国范围内增加充电桩的规模，当局已经确定/实施了一些政策决定，如政府在2022年预算案中宣布的提供税收优惠政策——包括针对本地组装的电动汽车或完全进口的电动汽车的进口税、消费税和道路税的完全豁免，针对本地组装的电动汽车的销售税的完全豁免，以及与针对个人订阅设施或安装电动车充电系统的税收减免。

“2023年预算案中还提出了额外的激励措施。同时，财政部也正在对部门和岗位的公务用车进行调整、提议增加包括混动车型在内的电动汽车的数量，并且政府也在鼓励把陆上公共交通工具改用为电动汽车车辆。”他补充说。

数据显示，截至2022年底，全马来西亚共有902个充电桩，而该国包含混动车型在内的电动汽车共有21659辆。

Liew Chin Tong表示，去年期间，马来西亚对纯电电动汽车的需求提升到超3400辆。作为对比，这一数字在前几年的平均数量为300辆/年。他强调称，当局实施和推进的这些新举措有望进一步增加该国对电动汽车的使用和需求量，并吸引投资者在马来西亚扩大充电网点规模，以实现马来西亚第12计划（the 12th Malaysia Plan）中提出的到2050年实现碳平衡的目标。

值得一提的是，去年晚些时候，我栏目曾指出，马来西亚国际贸易和工业部（MITI）称，针对该国此前定下的到2025年完成1万个电动汽车公共充电桩的目标，已经建成了其中的近700个。据悉，这一工作是当局与私营机构合作完成。此外，MITI也进一步指出，马来西亚政府将为有意在该国建设电动汽车基础设施的公司提供相关的税收优惠政策。