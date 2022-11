科技无界,但也有着自己的独特进程。这里,动点出海将和大家一起回顾本周(2022.11.07-2022.11.13)东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

以电动汽车和相关产业链为代表的新能源领域无疑成为了近年来的当红热点。随着它科技互联网领域的另一颗新星——东南亚不断碰撞,于此,其中或许会发生足够多的让外界期待的事情,而这也正体现在我们在本周所见证的一些事件当中。

一方面是越南的新能源车企 VinFast。作为一家相对较为年轻的电动新秀,如我们所见,它所表露的野心似乎远远超出了它的外表。

在于去年洛杉矶车展公示了两款入局之作 VF 8 和 VF 9 后,针对今年的洛杉矶车展,VinFast 又将额外带来 VF 6 和 VF 7 两款新的车型于此亮相。尽管对大多数车企来说这种动作只是简单的公关宣传事件,然而,作为这家意指全球市场的车企所看重的一个重要国际舞台(该公司在去年的车展上宣布了将从燃油车车企转型电动车车企的计划),在今年的车展上,并不难预料 VinFast 会有更多大的动作会于此宣布,虽然这些动作较其在 2026 年实现 75 万年销量的目标来说可能会显得小了一些。

另一位则是马来西亚。在印尼的 2030 新能源 “小” 目标之外,作为马来西亚在这一领域所画下的蓝图,当局政府也于本周内公布了其 2025 新能源规划的最新进展——已经通过与私营机构的合作完成了 1 万个电动汽车公共充电桩的目标中 700 个。并且与此同时,马来西亚国际贸易和工业部也表示,将会为有意在该国建设电动汽车基础设施的公司提供相关的税收优惠政策,从而鼓励能有更多私营企业参与到这一进程当中。

尽管从某种程度上来说,以上的这两则缩影看起来会有些相似,都是针对自身新能源产业 “大” 计中的一些微不足道的 “小” 进展。然而,基于这些注脚,我们却也能够感受到东南亚地区对新能源领域的重视程度——无论这股热潮距离落地还有多少距离,在它还没有向所有人宣布最后答案之前,仍然存在着足够多的可能。

在未来,印尼和泰国会成为全球电动汽车市场的区域中心么?又或者说,马来西亚和越南会成为电动汽车充电基础设施产业链中的重要一环么?正如开头所说,就像这些在近年间一夜兴起的移动互联网新兴市场一样,这其中正有着足够多让人期待的事情正在发生。

好了话不多说,让我们进入本次正题。

投融资

新能源车的 “2030 小目标”,印尼准备好了么?(内附报告下载):如果说越南是东南亚新能源汽车产业走向世界的代表,印尼则正在成为这一区域同全球产业进行连接的桥梁。

作为拥有超 2.7 亿人口的全球人口第四、亚洲第三的 “大” 国,凭借其市场和资源优势,印尼已然在东南亚这片相对较 “小” 的地区中迈入了万亿美元 GDP 俱乐部。而作为对推进当地经济发展最有效的催化剂——技术驱动的颠覆因子(TED)的热切拥抱态度,面对当下日益加快的科技革新浪潮,印尼也在不断提升对发展科技产业的决心。

体现在具体方面,在全球范围内正如火如荼的新能源汽车领域,印尼也在努力发挥自身在天然资源和商品出口方面的有利因素,试图在其中构建出一个属于印尼的未来。

Speedoc 完成 2800 万美元融资:Speedoc 成立于 2017 年,是一家致力于解决医疗护理紧张问题的医护平台,主要向患者提供远程医疗咨询、医护到家就诊、救护车救助以及虚拟病房(帮助患者在家中满足住院需求,或者说是居家住院护理)等方面的服务——后者是一个由专业医护团队全天候监看的聚合平台,可以以标准化的方式为需要居家医疗护理的患者提供多样性的服务组合。Speedoc 称,这种标准化的运营模式也成为了公司与其他同行相比最明显的区别。

据透露,Speedoc 正在同多所医院和系统机构展开其虚拟病房的为期两年的试点计划。而该公司也表示,基于试点计划,与入院患者相比,那些以居家为医疗护理场所的患者在康复时间上可以达到相似或者更少的水平。

Base 获得 600 万美元融资:Base 成立于 2019 年,是一家主打 DTC 模式的个护美妆品牌,主推基于纯素理念(vegan)的个护产品。据 Base 介绍,其线上和线下销售渠道已覆盖到了印尼全国。Base 指出,在印尼,与其他行业相比,美妆行业在疫情期间呈现出了良好的趋势。而作为体现,公司的营收在过去一年中呈现出了 10 倍增长。

FastCo 获得 470 万新元 A 轮增投:FastCo 旗下经营有 FastJobs 和 FastGig 两大求职平台。其中,FastJobs 于 2015 年推出(FastCo 也是于此年成立),主要面向新加坡、马来西亚、菲律宾的劳工及服务人员群体,通过其招聘平台为他们提供来自零售、餐饮和物流等行业的工作。FastGig 则是于今年推出,主打零工类工作的招聘求职。据介绍,FastCo 的总注册用户数量已经达到了 440 万以上,每月有 50 万月活用户。而除此之外,FastCo 也透露称,自今年推出以来,FastGig 已经帮助求职者对接了近 50 万小时的工作。

Keka 获得 5700 万美元 A 轮融资:Keka 成立于 2015 年,主要通过旗下 SaaS 平台为当地企业提供工资管理、人力招聘、休假出勤、绩效管理等与人力资源需求相关的解决方案。据介绍,Keka 已向 6500 多家中小企业提供了服务,每月为超 150 万名员工提供工资单。

据 Keka 透露,在今年底至明年初的这段时期内,Keka 正计划将市场扩张至亚太(包括新加坡、菲律宾、越南、马来西亚、印尼)以及中东和欧洲地区,并在明年年中进入美国市场。

产业&动态

GoTo 将裁员 10%,涉及近 1000 名员工:据外媒援引知情人士消息指出,印尼超级巨头 GoTo 将实行一项裁员计划,从而降低在当前较为动荡的环境之下的运营成本。消息人士指出,此次裁员将涉及近 1000 名员工,而这占据了 GoTo 大约 10% 的总员工数量。目前,GoTo 尚未对此消息置评。不过据消息人士透露,裁员消息或将在未来几周内公布。

Atome 获得新加坡主要支付机构牌照:据悉,新加坡金融科技初创公司 Atome(该公司是新加坡大数据公司 Advance Intelligence Group 的子公司,目前主营BNPL业务)于近日宣布,已经获得了新加坡金融管理局(MAS,当地央行)批准的主要支付机构牌照(major payment institution license)。此后,该公司将可以向客户提供国内&跨境汇款、开户、以及商家收单服务。

VinFast 将携四款电动车型亮相洛杉矶车展,并宣布欧洲最新进展:动点出海获悉,越南新能源车企VinFast于近日宣布,将会携旗下的 VF 6、VF 7、VF 8、VF 9 四款电动汽车车型亮相于今年 11 月 17 日至 28 日举办的洛杉矶车展。据悉,这四款车型分别覆盖 BCDE 四级细分领域,其中的 VF 8 和 VF 9 此前则曾作为该公司的首批转型之作亮相去年的洛杉矶车展。

值得一题的是,VinFast 也在当周公布了与 Shell Recharge 的合作项目,从而为德国、法国、荷兰地区的 VinFast 车主提供家用充电设备和相关服务。据悉,基于此次合作,VinFast 车主将能使用 VinFast 的应用程序从 Shell Recharge 处订购充电设备和安装服务。

马来西亚当局已在当地建成近 700 个公共充电桩:马来西亚国际贸易和工业部(MITI)已于近日宣布,针对该国此前定下的到 2025 年完成 1 万个电动汽车公共充电桩的目标,已经建成了其中的近 700 个。据悉,这一工作是当局与私营机构合作完成。此外,MITI 也进一步表示,马来西亚政府将为有意在该国建设电动汽车基础设施的公司提供相关的税收优惠政策。

华为云同新加坡资讯通信媒体发展管理局合作推出孵化器项目:据悉,作为与新加坡资讯通信媒体发展管理局(IMDA)PIXEL 创新中心合作计划的一部分,华为云(Huawei Cloud)已同该机构联手启动了一项名为 Spark 的孵化器项目。

根据相关声明,该孵化器将主要专注于来自新加坡地区的金融科技、Web3、元宇宙、SaaS 领域的早期初创公司,从而支持其在新加坡和东盟地区进行 A 轮及以上的发展扩张。据了解,孵化器将为每个批次孵化高达 12 家数量的企业,每期的孵化时长为 5 个月,每年分两次进行。其中,参与企业将有望获得超 25 万新元的第三方融资,或者将其估值提高 20% 以上、也或者在项目结束后越过 25 万新元的年营收规模。

目前,针对其于今年 11 月至明年 3 月的首期批次,已经有 Nervotec、NFT Circle、Heros、D-Risk、Corgi.AI、Linh.AI、Better Data、Zapkad、Xrator 九家公司入选。

Alipay+将马来西亚电子钱包 Touch ‘n Go eWallet 带入国内:动点出海获悉,马来西亚金融科技公司 Touch ‘n Go Group 已通过当地电子钱包 Touch ‘n Go eWallet 的运营方 TNG Digital(蚂蚁作为该公司的合资方,且 Lazada 于今年中旬投资过该公司)与蚂蚁集团旗下跨境支付技术解决方案 Alipay+展开合作。基于本次合作,Touch ‘n Go 的用户将可以在我国境内完成跨境支付。

据悉,Touch ‘n Go eWallet 目前为马来西亚首个可用于在中国地区进行支付的电子钱包。声明表示,作为这项合作举措的体现,国际游客在杭州亚运会前就可以获得无缝便捷的支付体验。

GHL 与 Alipay+就跨境支付业务展开合作:动点出海获悉,马来西亚支付方案解决商 GHL 近日宣布,已同蚂蚁集团旗下跨境支付技术解决方案 Alipay+展开合作,使得访问马来西亚的外国游客能够在由 GHL 所支持的超 4 万家零售商店内使用游客本国的电子钱包进行付款。根据两家的官方声明,该伙伴关系是在重新开放边境和取消旅行限制的背景下建立的。

据悉,最早从此次合作中受益的本地零售商之一是当地茶品牌 Tealive,该品牌已经使 800 多家门店得以接受 Alipay+电子钱包合作伙伴的付款。 目前,GHL 的业务已经覆盖到了马来西亚、菲律宾、泰国、印尼、新加坡、澳大利亚六国的超 40 万家支付网点,每月处理超 15 亿林吉特(约合 23 亿人民币)的支付交易。

观点&访谈

应用内广告的品牌热潮下,发行商应该如何抓住机遇迎击挑战:提供前沿数字广告供应链的独立科技公司 PubMatic 于近日举办了媒体发布会,其大中华区业务负责人王宗博在会上表示,过去,广告商的主流选择是使用如平面媒体和电视等的传统渠道来打造自身品牌,并同时依靠数字渠道来实现短期业绩目标。然而在当下阶段,这一做法却发生了明显转变——从近几年亚太地区的主要广告市场来看,已经有 81% 的中国本土广告主把增强品牌认知度作为了其预算方向,并且这一趋势同样出现在印尼、印度、泰国等其他亚太市场中。

在这样的背景下,面对应用端和移动端这一更加个性化的环境,广告主显然也有了更多需要去思考的地方。PubMatic 移动业务高级总监彭慧姗指出,与效果广告不同,品牌广告不需要用户采取任何行动,这意味着发行商只要展示广告就能获得收益,用户也不必离开应用。因此,相较于效果广告而言,品牌广告产生的负面影响更小。这有助于改善用户体验,提高用户留存率和用户终身价值,为移动发行商带来了巨大的变现机会。