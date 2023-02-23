2月23日，华兴资本发布《CR Index华兴一级市场温度指数（第四期）》（以下简称“CR Index报告”），报告指出，整体一级市场在开年后从各个方面迎来回暖和复苏。

和去年底相比，各个赛道当下的交易活跃度、和对未来活跃度的预期都明显提升，一二级估值倒挂的平均幅度也呈整体收窄趋势，显示出投资人对今年触底反弹的强劲期待。以国家队为代表的人民币基金普遍会在今年显著增加出手频率并缩短项目执行周期，进一步提升投资效率，而美元基金虽然整体仍有观望情绪，但也同样体现出谨慎乐观、努力求变的态度。

本次CR Index报告也创新地加入了开年后各类海外二级市场投资人对中国市场与中国股票的观点，期待以二级带动一级，以更多元化的视角为大家提供思考和判断的依据。从呈现的结果来看，二级市场投资者对中国及中国股票的投资情绪逐渐回暖，普遍预期中国股票今年将表现亮眼、并将逐步提升持仓比例；同时大家对于参与今年港股和美股中概股IPO的发行普遍抱有更积极的态度，期待能挖掘出更多投资机会。

从不同赛道的细分视角来看，当下的市场较去年而言，呈现出热点更加分散、多点开花的局面：ChatGPT的大火持续引爆AIGC等相关热点，AI科技赛道的市场活跃度有了明显提升：各类基金投资人都增大了对该领域的关注度，已有不少头部VC积极在该领域出手，此外战略投资人也表达了对该赛道更强烈的布局意愿；新能源、工业智能制造等政策支持的赛道热度依然维持高位：新能源与新材料赛道作为当下市场最受关注的投资大主线，成为唯一投资人在当下赛道活跃度打分在8分以上的赛道，同时投资人普遍认为今年热度依旧，其中光伏、储能以及多个垂直产业中的创新材料等仍然是最重要的几个投资方向；去年持续低迷的赛道如消费零售、企业服务、医疗健康等在当下也分别呈现不同程度的回暖和提升：以消费为例，当下部分消费数据趋势向好已出现回暖迹象，上游供应链和原材料公司、农业类公司、线下起家的老品牌等都是投资人重点提及的热点领域；从不同交易类型来看，早期项目可以重点挖掘有一定技术驱动的新品类、新玩法，已上市公司有可能有逢低买入机会，同时还应该关注一些产业整合的并购类交易。

另外，华兴资本对每个赛道重点关注的项目估值阶段以及投资时对项目财务数据门槛的要求进行了分析，发现估值体量在30亿元以内的项目已成为市场整体聚焦的重点，印证了市场整体投资阶段的前移；同时华兴资本发现，对于消费零售以及新能源、先进制造与半导体等泛硬科技赛道，投资人大多要求财务上已经实现盈利或有明确的盈利可能，而企服、AI科技、医疗、元宇宙等赛道，投资人大多仍然可以持续接受一定程度的亏损。

来源：华兴资本