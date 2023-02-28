宝马推出了氢动力汽车示范车队。经过四年的开发，BMW iX5 氢燃料汽车和开发项目进入下一阶段。宝马于 2022 年 12 月初在慕尼黑研究与创新中心 (FIZ) 试点工厂开始小规模生产 iX5 Hydrogen SU​​V 后，试点系列的首批车辆现已面世，最初面向选定的国际媒体代表。“100 辆以下”的车队将在国际上用于未参与开发的各种目标群体的演示和测试目的。

BMW iX5 Hydrogen 在当前 BMW X5 的基础上开发，首次作为概念车在 IAA 2019 上展示——当时还在法兰克福。在慕尼黑的 IAA Mobility 2021 上，首批原型车被用作客运班车。宝马没有具体说明 iX5 Hydrogen 是否、何时以及以什么价格在示范车队之外提供。

单个燃料电池由丰田制造。然而，所有其他组件，包括丰田燃料电池堆，都是由宝马与欧洲合作伙伴共同开发的。例如，某些组件由兰茨胡特的 BMW 工厂提供。宝马在其位于慕尼黑的氢能技术中心生产燃料电池系统。这种燃料电池系统的输出功率为 125 kW。

驱动器与当前的电动 BMW 相同，现在是第五代。输出功率为 295 kW。由于燃料电池系统安装在 X5 的引擎盖下，因此那里没有安装其他驱动单元的空间。因此，iX5 Hydrogen 是一款纯后轮驱动车辆。如果电动机的功率需求超过燃料电池的功率输出，驱动器会从专门开发的锂离子电池中获取额外的功率。后者通过燃料电池或减速过程中的能量回收进行充电。但是，没有透露电池的能量含量。

供应燃料电池所需的气态氢储存在两个由碳纤维增强塑料 (CFRP) 制成的 700 巴储罐中。它们加在一起可容纳 6 公斤氢气，这使得 BMW iX5 Hydrogen 在 WLTP 循环中的续航里程为 504 公里。

“氢气是一种多功能能源，在能源转型过程中发挥着关键作用，因此在气候保护方面也发挥着关键作用，”BMW AG 管理委员会主席 Oliver Zipse 说。“毕竟，它是储存和运输可再生能源的最有效方式之一。我们还应该利用这种潜力来加速移动行业的转型。就零排放机动性而言，氢气是拼图中缺失的一块。单靠一项技术不足以在全球范围内实现气候中和的流动性。”