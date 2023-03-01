动点出海获悉，马来西亚国际贸易与工业部（MITI）于今日宣布，已经批准了特斯拉向马来西亚进口纯电电动汽车（BEV）的申请。

MITI在一份声明中指出，随着该公司的进入，特斯拉将会在马来西亚开设办事处（head office）、引进特斯拉体验中心和特斯拉服务中心、并于该国建立其超级充电站网络。不过，目前尚不清楚特斯拉马来西亚办事处的建成时间规划。

针对特斯拉的到来，MITI部长Zafrul Aziz表示，这意味着特斯拉对马来西亚的经济基本状况和有利的商业环境充满信心，“很高兴特斯拉决定在马来西亚的电动汽车生态系统中占有一席之地··· MITI及其机构将会继续加强努力··· 使马来西亚成为电动汽车相关技术的首选投资目的地。”

此外，MITI也指出，特斯拉对马来西亚市场的参与有望为当地创造技术型工作岗位，并提升当地公司对特斯拉生态系统的参与度。

而作为本次进口批准的背景，现阶段，马来西亚正在积极推进该国电动汽车产业的发展，并为其制定了一系列的目标。

据悉，至2030年，马来西亚希望将包括混动车型在内的电动汽车规模提升至行业整体销量的15%。而为了实现该目标，当局也针对电动汽车生产商的进入和消费者的购买方面推出了相应的减税政策，从而加速电动汽车在马来西亚的普及。

在电动汽车的基础设施建设方面，马来西亚也为其作出了规划——根据规划，到2025年，马来西亚将在全国范围内建成1万个公共充电桩。而为了加速实现这一规划，马来西亚当局会向有意在该国建设电动汽车基础设施的公司提供相关的税收优惠政策。

值得一提的是，就在上周期间，MITI也先后公布了当局为加速该国电动汽车产业发展的多项工作进展，其中包括该国电动汽车基础设施的发展和规划制定战略框架、为开发和采用的电动汽车技术提供相应统一标准的部门合作、以及同两家本地电动汽车制造商展开的关于加速国产电动汽车生产的讨论。

另一方面，就特斯拉而言，今年早些时候，有消息表示，印尼当局已接近与特斯拉敲定协议，从而在该国境内投资生产电动汽车。据悉，该工厂的年产能被规划为100万辆。