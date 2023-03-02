上海艾力斯医药宣布，2023年3月1日与和誉医药签署《许可协议》，和誉医药授予艾力斯医药就ABK3376在中国（中国大陆、香港、澳门和台湾地区）区域研究、开发、制造、使用以及销售的独家许可。

艾力斯医药有权在达到行权条件时选择行使海外权益，将授权区域扩大至全球范围。就此项授权，艾力斯医药降向和誉医药支付最高不超过18,790.00万美元的首付款、开发及销售里程碑付款以及相应比例净销售额的许可提成费。

ABK3376是和誉医药独立研发的、具有自主知识产权的高选择性、可入脑的新一代EGFR口服小分子抑制剂，可高效抑制三代EGFR-TKI耐药后产生的 C797S突变，目前处于临床前开发阶段。

目前全球尚未有针对携带EGFR-C797S耐药突变的非小细胞肺癌有效的新一代靶向治疗药物上市。临床前的研究结果提示，ABK3376具有强大的肿瘤细胞抑制和杀伤活性，而且在荷瘤实验模型动物体内显示了抑制并缩小肿瘤的能力。ABK3376还表现出了对野生型EGFR较高的选择性（WT selectivity），提示其将具有较好的安全性。

不仅如此，ABK3376具有高效穿透血脑屏障的特性，可在中枢神经系统获得有效的药物暴露，将可用于治疗或预防非小细胞肺癌的中枢神经系统转移。ABK3376的临床前研究显示，无论单药还是与公司已上市的第三代EGFR抑制剂伏美替尼联用，都取得了积极的结果，有望成为精准治疗伴有EGFR-C797S 耐药突变非小细胞肺癌的新一代靶向治疗药物。

来源：医药魔方