作为全球最具影响力的移动通信领域盛会，在首日的主题演讲中，GSMA董事会主席、Telefónica董事长兼首席执行官José María álvarez-Pallete López专门强调，电信运营商在发展连接人与人方面已经取得了长足进步。现在，通过联合开放网络API和应用漫游的互通性概念，移动运营商和云服务将真正整合起来，实现新的机遇。在这个新的数字生态系统中，电信运营商和云提供商之间的合作至关重要。

GSMA 会长 Mats Granryd也表示：“我们是先驱者，我们是探索者，我们是打破规则的人，我们也是社会的创造者，我们已经改变了世界的运行方式。”不同于上一期，本期动点科技将着重介绍来自MWC上的创新技术。

微软

微软云计算部门Azure在MWC 2023期间推出了新的解决方案。据悉，这些云计算解决方案主要聚焦四个方面，即网络转型、自动化和人工智能、网络感知应用程序和“无处不在的计算”。

其中，微软发布的Azure Operator Nexus是面向电信行业的下一代混合型云计算平台。无论是在本地还是在微软数据中心，这一平台都可以让客户运行“运营商级别”的工作负载。微软还推出了Azure Operator Voicemail产品。电信运营商可通过该产品把语音邮件服务转移到微软云计算平台上，使之成为一种可以完全托管的服务。

在人工智能方面，微软推出了Azure Operator Insights产品。运营商可基于该产品分析其在网络运营中采集的海量数据，并提前发现可能存在的问题。

华为

华为发布了业界首个商用 50G PON（指无源光纤网络，为光纤通信网络的一种，其特色为不用电源就可以完成信号处理）。华为首个商用 50G PON 解决方案可以满足未来园区、工业互联、企业和家庭等场景不断提升的带宽需求；创新锥形放大器和超晶格反射结构实现光功率预算提升约 25%，支持现网 ODN 无改动部署；GPON、10G PON 和 50G PON 三模合一，用户可按需升级，最大化保护运营商投资。

此次大会上，华为还发布了 One 5G 全系列解决方案，以及面向运营商政企业务的产业数字化专网解决方案及产品等，旨在使能全频段走向 5G、帮助运营商抓住数字化转型机会获取新增长等。

高通

除了此前已经发布过的骁龙 X75 和X72，高通还在 MWC 前发布了骁龙 X35 5G 调制解调器及射频系统，这是全球首个 5G NR-Light 调制解调器及射频系统，可填补高速连接的移动宽带终端与极低带宽的 NB-IoT 终端之间的空白。

本次 MWC，高通宣布正在与荣耀、Motorola、Nothing、OPPO、vivo 和小米合作，支持这些厂商利用近期发布的 Snapdragon Satellite 开发具备卫星通信功能的智能手机。Snapdragon Satellite 可以支持终端厂商提供从南极点到北极点的真正的全球覆盖，而且也可以支持双向应急消息通信、SMS 短信和其它消息应用。

骁龙数字底盘是高通在汽车行业发展战略的核心，在MWC上，高通宣布增强骁龙数字底盘的连接能力，并推出第二代骁龙汽车 5G 调制解调器及射频平台，进一步增强了车辆的 5G 连接能力，助力汽车制造商为更多人带来智能网联汽车体验。

三星

在 MWC 2023 上三星透露，其希望率先开发基于光线追踪的移动设备图形渲染技术。这项技术可以极大地提高图形质量和真实感，但其性能成本相当高，三星希望帮助开发者优化过程。光线追踪需要更强的设备性能支持，目前光线追踪技术正在慢慢进入移动设备，还未大规模普及。

三星电子执行副总裁兼三星旗舰产品研发团队和技术战略团队负责人 Won-Joon Choi 表示，公司希望帮助光线追踪开发，而不是“坐视不管，被动地看情况。”

Won-Joon Choi 在 MWC 2023 上解释说，该公司的移动部门希望“积极参与”移动光线追踪技术的开发和优化，并确认三星已经“与几家游戏开发商合作”，但没有提及任何工作室或游戏名称。三星公司正在协助游戏开发者优化手机游戏的光线追踪，“所以一旦这项工作成熟，你将能够在市场上真正看到带有光线追踪的游戏。”

OPPO

OPPO 在 MWC 2023 上正式展示了基于零功耗通信技术的首个自研终端成果 —— 零功耗标签。

OPPO 零功耗标签可以与手机进行通信，完成包括物体识别、定位与查找、传感器数据采集和传输等功能。它的独特之处在于无需电池，就可实现手机、零功耗标签二者之间通信的物联网应用。

具体来说，OPPO 零功耗标签利用射频能量采集、反向散射和低功耗计算等三大创新技术，通过采集空间中的无线电波能量，取代电池来驱动内部负载电路进行工作。

零功耗标签外形小巧，可以便捷附着在物体表面，满足超低功耗、极小尺寸、极低成本的物联网通信需求。只需将其附着在物品上，然后打开手机软件，将标签与物品配对，使用时，软件识别标签，获取物品的位置或温度等传感信息，实现寻物定位，测量温度等功能。

传音

MWC 2023 大会上，传音旗下 Tecno 品牌推出了一项炫酷的手机后盖换色技术。Tecno 将该技术命名为 Chameleon Coloring Technology（变色龙着色技术），可嵌入到智能手机背面等设备中时，只需按一下按钮，就可以产生各种各样的颜色图案。

Tecno称，变色龙着色技术是一种全光谱电控棱镜着色技术，使用亚微米棱镜材料网格，在施加电场时会改变方向。通过精确控制棱镜的方向，该材料可以折射多种不同波长的光，呈现出范围广泛的彩虹色。

从官方演示来看，亚微米棱镜的排列可以通过软件手动控制，从总共 1600 种不同的颜色中手动选择，也可以根据电池状态、音乐或通知自动更改。Tecno 称，变更操作最多可重复 200 万次，即使在一天中进行多次更改也非常耐用。此外，该材料可以在 0.03 秒内改变颜色，功耗则可以忽略不计，一天中进行 100 次更改所需的电量仅相当于观看 5 分钟视频的电量。

联发科

本次参展，联发科展示了众多技术，其中5G NTN技术令人瞩目。该技术可协助智能手机实现卫星通信。未来联发科将基于3GPP5G R17标准研发IoT-NTN和NR-NTN解决方案。

其中，IoT-NTN技术面向低速率连接场景，联发科展示了基于3GPPNTN标准的芯片组MT6825，可让设备制造商更容易将双向卫星通信技术集成到智能手机等5G和4G设备中。联发科还与Bullitt合作率先推出采用3GPPNTN技术的商用智能手机，支持Bullitt卫星通信服务，包括双向卫星通信信息传输、位置共享和紧急SOS功能。

中国联通

在 MWC 2023 大会上，中国联通、紫光展锐与广和通联合发布了 LTE Cat.1 bis 模组雁飞 VN200。

Cat.1 技术可推动大规模物联网终端部署，帮助终端厂商以更优的制造成本轻松由 2G、3G 网络升级至 4G。此次，具备工业级品质的雁飞 VN200 模组发布，为中低速物联网带来优化的速率，并降低电池功耗，可拓展如智能表计、追踪器、共享两轮、安防、泛支付及其他定位行业场景。

雁飞 VN200 模组采用广和通基于紫光展锐 8850 平台的 Cat.1 模组参考设计，打造终端轻松连接 4G 网络。雁飞 VN200 模组支持全频段 LTE Cat.1 网络，可提供最大下行速率 10.3Mbps 和最大上行速率 5.1Mbps，采用 20.2mm*22.2mm*2.3mm 尺寸，满足 80% 的中低速小型物联网设备的速率需求。

此外，受益于 LTE Cat.1 网络与展锐 8850 芯片，雁飞 VN200 模组具有比同类模组更好的电池续航能力，搭配 2000mAh 电池，可支撑终端在低功耗模式下高达 500 余天的连续工作。在其他功能方面，VN200 可灵活选择支持 GNSS、WiFi-Scan 等功能。