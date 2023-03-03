无论是写代码、写小说、润色改错还是翻译、甚至是算命或者单纯的聊天排遣···近一段时间以来，以ChatGPT为代表的人工智能聊天机器人以其几乎无所不能的对话能力无疑使得人们对人工智能技术的关注上升到了一个空前的高度。

其中，就ChatGPT本身而言，根据瑞银发布的一份报告显示，在推出后的短短2个月内，其月活用户就已突破1亿规模，并以此成为史上用户增长速度最快的消费级应用程序。而在ChatGPT之外，在国内，包括百度、小米、阿里、京东、涂鸦智能、科大讯飞等在内的多家企业也纷纷宣布加入或者进一步加速自身步伐，试图以类ChatGPT技术为节点，为外界带来更多想象空间。

然而，相比于人工智能还有哪些可能，如何让这种可能成为可能也将是这场探索之路中不可忽视的一部分。以ChatGPT为例，按照ChatGPT在今年1月期间的1300万的日平均独立访问量计算，其每日电费可达5万美元左右。而为了让ChatGPT“来到”现在，仅微软一家公司就为其投资了近900亿人民币，并且更不用说ChatGPT背后所需的以天文数字为计量单位的训练数据和模型参数。

在这样的背景下，尽管并非一定要成为ChatGPT这样的现象级选手，对于一家人工智能企业来说，想要在这条道路上走得更远，它所要面对的风险和投入自然也会随之剧增。而从这一点出发，不难发现，在企业自身的内功条件之外，一个能够提供良好支持的外部发展环境也将成为其关键因素所在。随着现阶段人工智能领域的不断火热，作为欧洲人工智能之都的伦敦显然也正在展示出其无与伦比的优势。

与外界的常规印象不同，携旗下人工智能程序“阿尔法狗（AlphaGo）”击败韩国围棋冠军李世石的DeepMind并不出身于硅谷。相反，这家闻名全球的人工智能公司把伦敦作为了其起源地和总部所在地，并且这一做法也并不难理解——如DeepMind所指出，“很多人告诉我们说，一个新的人工智能实验室需要设在硅谷才能取得成功。但我们并不这么认为。伦敦本地就有着全球顶尖的人才，并且这里也是全球人工智能人才的汇聚中心···”

目前，伦敦帝国学院和伦敦大学学院有着全英国最多的机器学习领域的专业人士，并且在人工智能领域的教育机会方面也处于全球领先的位置。根据一项来自今年2月份的数据显示，伦敦的大学机构以29个人工智能方面的特定课程和333个CS/IT课程跻身全球AI教育城市排行榜的首位。而在更核心的层面，人工智能领域的顶级研究机构——艾伦·图灵研究所（Alan Turing Institute）也坐落于此，并已通过该机构接待了400多名研究人员、产出了200种不同的研究出版物。

另一方面，作为发展人工智能技术过程中的另一大支柱，在风投资金层面，自2013年以来，伦敦人工智能初创公司所获得的风投规模持续增长，至2021年，这一数字已较上年增长了36%，达到超34亿英镑，超过新加坡、巴黎和柏林三地的总和。并且有数据显示，在2021年期间，有近1500家参与了针对伦敦人工智能公司的投资。

再加上该地区中丰富多元的社会环境和政府强有力的支持——伦敦有超过250种不同的语言以及1000万的日间人口规模，并且一年一度的全球规模最大的人工智能与新兴技术盛会CogX也诞生于此。此外，英国为政府人工智能就绪指数排名世界第三的国家，而其研发税收激励举措同样适用于人工智能领域的创新。作为结果，数据显示，2016年至2021年期间，在伦敦涌现的人工智能公司呈现出了48.3%的同比平均增长。并且截至去年5月，伦敦的人工智能企业已经达到了近1300家，超过巴黎和柏林加起来的总和。

在成立的不久后，意大利人工智能数据分析公司iGenius便选择在伦敦开设办公室。iGenius首席运营官Gabriel强调，面对伦敦的庞大人才库和丰富资源，在这里开设办事处就像创建一个能够连接世界各地的节点一样，“它提高了我们作为一家国际科技公司的知名度，并为我们带来了新的机会”。

据介绍，在于2016年晚些时候进入伦敦后，次年年初，iGenius就被Facebook的加速计划选中，成为一家蓬勃发展的初创企业。并且随后，iGenius也被Google for Entrepreneurs的投资者俱乐部评为八大初创企业之一，而公司也被谷歌选中作为Google Cloud的平台案例研究，以表彰其对机器学习、云、快速数据检索技术的贡献和应用。

而作为这一选择的缩影，或者说是由伦敦所折射出的独特魅力，或许也正如iGenius所感慨的那样，“作为一家天生喜欢创新的人工智能公司，我们会很自豪地说我们的技术是“Made in Italy”。但同时，我们也喜欢我们的国际身份。我们在米兰的总部是一切开端。然而，伦敦却也成为了我们故事的一部分。我们在伦敦等地的办公室以及我们多元的文化和团队最终成就了我们现在的自己···从文化的角度来看，伦敦正是iGenius的天作之合···”