埃隆马斯克透露了特斯拉“总体规划-秘密宏图”的第三部分，该公司将领导全球努力消除化石燃料并将世界转变为可持续能源。

特斯拉将重点创造可持续能源的文明

总体规划 3 包括为现有电网增加可再生能源、生产更多电动汽车、在家庭和建筑物中安装热泵、将高温热输送和氢气用于工业应用，以及建造可持续燃料飞机和船只。马斯克的计划是创造“可持续能源文明”。

240TWh储能、30TW可再生发电、10万亿美元制造投资、不到燃料经济1/2的能源所需、小于0.2%的可再生能源基础设施占地面积、相当于2022年10%全球GDP的可持续能源投资，并且克服一切资源挑战，当这些要素齐备时，可持续能源经济或将成为现实。

特斯拉预计需要 10 万亿美元的投资才能实现由可再生能源驱动的可持续未来。马斯克说，“相对于全球经济而言，这不是一个很大的数字。” “在地球上有一条通往可持续能源的明确道路，”马斯克说。“它不需要破坏自然栖息地。它不需要我们变得简朴，停止使用电力，或者在寒冷中或任何其他事情。”

实现这一愿景的很大一部分涉及将全球储能容量扩大至 240TWh。特斯拉表示，无需开采大量矿石即可实现这一目标。马斯克声称，它只需要地球上所有镍的不到 30%。它还需要铁，但马斯克并不担心，他说铁是地球上储量最丰富的金属。

马斯克补充说，为此所需的基础设施，包括风能和太阳能，将占地球表面“不到 0.2%”。关于这一切应该如何实现的细节仍然很清楚，但马斯克承诺很快会发布一份概述该计划的白皮书。“我真的希望今天不仅仅是拥有股票的特斯拉投资者，而是真正的地球投资者，”马斯克乐观地说。

最新的新平台新车依然处于保密当中

近三个小时的活动没有包含任何关于新车的具体信息。该公司确实在演示图片中预览了两辆神秘车辆——其中一辆显然是较小的汽车，另一辆看起来像一辆小型商用卡车。也没有提到马斯克的其他公司，SpaceX 和 The Boring Company，尽管马斯克早些时候暗示第三个总体规划将寻求连接他的各种企业。

特斯拉展示了一种新的、更高效的汽车制造工艺，该工艺将用于其下一代汽车。该公司称之为“拆箱流程”，它允许车辆在装配线上制造一次，只对需要喷漆的部件进行喷漆。该汽车制造商还声称下一代驱动装置将不使用任何稀土矿物。

首席财务官 Zachary Kirkhorn 周三表示，他们“期待”特斯拉的下一代汽车，该公司的目标是降低 50% 的成本。Kirkhorn 表示，这将带来更实惠的车辆。首席财务官补充说，特斯拉正在开发其下一代平台的“Robo Taxi”变体。Kirkhorn 说：“我们预计这款产品的每英里成本将大大低于世界上销量最高的产品。”特斯拉补充说，下一代汽车将在其新的墨西哥工厂生产。

特斯拉之前的两个总体规划大多是碰碰运气。虽然公司能够实现第一个计划中设定的大部分目标，该计划于 2006 年首次发布，但第二个计划在很大程度上仍未实现。该计划于 2016 年以标题“Part Deux”发布，称特斯拉将打造蓬勃发展的太阳能业务，推出多款涵盖所有主要类别的新车，实现完全自动驾驶，并推出机器人出租车网络供车主赚取收入。

虽然特斯拉推出了太阳能屋顶业务，但安装进展缓慢。一些客户抱怨过高的加价幅度。由于收入保持相对平稳，该公司已经进行了缩减了。自发布第二个总体规划以来，特斯拉确实推出了两款新车：Tesla Semi 和 Cyber​​truck。据特斯拉首席设计师 Franz von Holzhausen 的说法， Tesla Semi 去年年底开始交付，而 Cyber​​truck 仍计划在今年交付。马斯克曾表示，这款设计奇特的卡车将于 2024 年开始量产。

与此同时，特斯拉的全自动驾驶汽车计划还不确定。同样，马斯克承诺拥有 FSD 的特斯拉车主将能够通过派遣车辆自动接载乘客来赚取被动收入，因为机器人出租车服务未能实现，最近几个月，马斯克暗示特斯拉将制造一款独立的机器人出租车，这让人们对他最初的提议产生了怀疑，即今天在路上行驶的特斯拉是否有资格获得此类服务。

总结：特斯拉的未来之路还有待时间给出答案

有观点认为，如果按照此前的速度继续增长，特斯拉的“宏图篇章3”之后的几年时间里，特斯拉的市值可能达到10万亿美元。这样的判断是基于特斯拉不断增长的能源业务而言的，特斯拉认为，未来储能业务将占到全球一年GDP的10%，需要全行业共同投入以满足全人类需求。特斯拉储能业务未来或将增长10倍以上。2023年，特斯拉将目标设定为建设100GWH规模的储能项目。

也就是说，特斯拉认为自己不只是一家卖车的公司。这也是为什么这次我们没有看到新的小型车亮相的原因吧。但是，最终更实惠的车型必须现身，才能铺平可持续道路。这款车将和中国市场高度相关，我们拭目以待。