英伟达终止收购一年后，ARM上市已提上日程。

官网信息显示，“时至今日，ARM的中国合资公司安谋科技在国内的授权客户超过370家，累计芯片出货量突破300亿片，拉动了下游年产值过万亿人民币规模的科技产业生态。”ARM对中国芯片企业的重要性毋庸置疑，不论是收购还是上市，ARM的任何风吹草动都牵动着中国芯片企业的心。

堵上软银前途的IPO

截至2022年末，被视为投资界风向标的软银旗下愿景基金已连续4个季度处于亏损状态。而软银在2016年收购的一家芯片公司ARM则被当成了救命稻草。

ARM是全球半导体产业中最具影响力的IP授权商，其芯片架构在全球移动设备中的使用占比达95%。在英伟达400亿美元收购案因涉及垄断而告吹、其他大型科技公司和财团联合收购的计划也无疾而终后，软银通过ARM回笼资金的渠道只剩下独立上市这一条。

ARM上市的计划一度历经波折。美国聚集了ARM的众多大客户、现金池深厚，是孙正义心目中ARM最理想的上市地。但ARM本身诞生于英国，为维护伦敦国际金融中心的地位，英国政府官员曾游说软银使ARM在英美两地双重上市。不过，随着英国政坛陷入动荡，负责与软银就ARM在英国上市谈判的官员离职，ARM登陆伦交所一事实质性暂停。最终，软银与ARM选择于2023年仅在美国上市。

据报道，ARM计划在今年3月选定承销商，4月下旬秘密提交招股书，今年夏末为IPO定价，今年晚些时候完成募股发行。

作为全球移动平台当前最主流的芯片架构授权方，ARM期望通过IPO募集资金至少80亿美元。目前，市场对ARM的估值为300亿~700亿美元，500亿美元为估值中位数，已超过此前英伟达将支付的转让价格，或将缔造半导体行业和美股近10年来最大规模的IPO。

不过，ARM赴美上市所面临的局面似乎并不如想象中的乐观。

自2022年三季度以来，全球芯片供应出现过剩，半导体下游厂商库存压力大，并传导至上游晶圆厂商。如今消费电子市场寒气尚未散尽，整个半导体产业估值处于历史低位期，预计2023年还将出现3%~5%的衰退。

2022年10月，自动驾驶芯片公司Mobileye登陆纳斯达克时，估值仅为167亿美元，低于上市路演时的300亿美元，更远低于英特尔预期的500亿美元。

对于半导体市场来说，500亿美元的估值中值似乎是去除泡沫回归了理性定价，但对于软银来说，这已经比去年预期的600亿美元有了明显下滑。

国内控制权风波初定

在软银完成对ARM收购的两年后，ARM在中国成立了一家合资公司安谋中国，主要为国内芯片开发、制造企业提供ARM的设计授权，以及基于ARM架构的研发和再授权权利。2018年~2021年，安谋中国整体营收增长了250%，在ARM总营收中占比已超20%。

值得一提的是，在ARM启动上市计划前，安谋中国曾发生一系列调整，包括工商变更、换CEO和裁员。

2022年5月，持续近2年的安谋中国控制权之争尘埃落定。通过工商变更，安谋中国董事会合法取得更新后的营业执照和公章，原CEO吴雄昂的公章和营业执照作废。安谋中国法人和负责人由吴雄昂变更为刘仁辰，并聘任刘仁辰与陈恂担任联席CEO。

据报道，此前吴雄昂对安谋中国的控制权导致安谋中国拒绝向ARM总部公开账簿，这会影响ARM上市时披露财务报表。在董事会收回实际控制权之前，为避免上述情况，软银还曾向中国商业监管机构提交申请文件，试图将ARM所持有的安谋中国47%的股权转移至新的愿景基金实体之中。若转让成功，安谋科技将不再作为ARM的中国合资公司，就无需在招股书中披露安谋中国相关财务数据。

新任CEO接手不到10个月后，安谋中国在今年2月的第一周裁员近百人。不同于业务经营不畅时裁撤管理、销售、市场部门的惯例，此次被裁的员工多为研发工程师，更像是有战略性的安排。业内推测，这也是在为ARM上市做准备。

针对安谋科技裁员一事，ARM发表声明称，“安谋科技（ARM中国）是一家独立于ARM公司且独立运营的实体，我们无法对其人事安排发表评论。但预计我们的在华业务将不受任何影响，并继续保持强劲的发展势头。”这一方面意味着ARM在业务架构与商业运营领域实现了与ARM中国的切割，安谋中国作为ARM芯片IP在中国主要分销商的角色不会改变，同时也为ARM赴美上市IPO扫清了业务障碍。

未来，美国上市公司ARM为中国市场服务的模式将会是通过安谋中国平台来进行授权，一方面直接服务中资芯片设计企业比如OPPO；另一方面通过中资手机厂商使用销售给苹果、高通和三星的芯片来间接服务。

自主开源的中国芯待爆发

尽管安谋中国独立运营已成不争的事实，但关于ARM此次IPO对中国芯片产业的影响尚且存在争议。

一部分声音认为，随着美国全球芯片产业链政策对话制裁愈演愈烈，本次ARM公司赴美上市一旦成功，势必成为美国对华半导体卡脖子的又一大利器。

独立国际策略研究员陈佳指出，中资科企的芯片研发将面临新的底层系统架构层面的全新挑战，在中国芯片产业链软硬件生态培育领域，尽快破除X86与ARM双头蛇垄断格局显得尤为紧迫。

另一部分声音则认为，在现有制裁的基础上，ARM赴美上市对中国当前的芯片产业影响有限。

去年12月，ARM明确表示不再向中国芯片设计公司授权先进CPU设计IP。深度科技研究院院长张孝荣认为这已导致国产ARM芯片厂商处境日益鸡肋。除了自用，ARM CPU的商用芯片市场空间有限。PCCM专家安光勇认为，ARM架构对国内的授权是否受到影响，可能取决于美国政府的政策，以及中国芯片企业自主研发的成果。

因具有开放、灵活和可定制化的特点，自主开源的RISC-V在国内受到了越来越多的关注。当前，一些厂商开始脱离ARM转向RISC-V架构进行芯片设计。但RISC-V还处于萌芽时期，缺少生态和市场支持。对比ARM架构的产品，RISC-V架构的产品优势不明显。

好在，AIoT的爆发将有望改变ARM和英特尔两大巨头垄断芯片研发架构的旧格局。从当前芯片软硬件供给侧技术革命与需求侧全面爆发来看，X86与ARM陈旧的商业模式已无法满足市场需求的快速变迁，这导致当前消费电子产品芯片需求极度冷热不均：一方面，以intel为代表的X86芯片架构需求持续萎靡，以及苹果发力ARM架构M系列的深度内卷；另一方面车规级存储芯片、AIGC应用的AI芯片屡现瓶颈期待爆发。

陈佳认为，随着GPT3.5等MLLM大模型引爆的API全球流行，连带AI芯片设计制造工艺加速革命，未来全球芯片产业链在产品设计将打破公模量产的模式，转向全面定制化、专用化芯片研发的新趋势。依托国内巨大市场和前期RISC-V生态构建的经验，未来，中国的芯片产业链一定能在RISC-V芯片开发领域实现中国芯片制造的全面自主创新。