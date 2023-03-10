英伟达终止收购一年后，ARM上市已提上日程。

官网信息显示，“时至今日，ARM的中国合资公司安谋科技在国内的授权客户超过370家，累计芯片出货量突破300亿片，拉动了下游年产值过万亿人民币规模的科技产业生态。”ARM对中国芯片企业的重要性毋庸置疑，不论是收购还是上市，ARM的任何风吹草动都牵动着中国芯片企业的心。

堵上软银前途的IPO

截至2022年末，被视为投资界风向标的软银旗下愿景基金已连续4个季度处于亏损状态。而软银在2016年收购的一家芯片公司ARM则被当成了救命稻草。

ARM是全球半导体产业中最具影响力的IP授权商，其芯片架构在全球移动设备中的使用占比达95%。在英伟达400亿美元收购案因涉及垄断而告吹、其他大型科技公司和财团联合收购的计划也无疾而终后，软银通过ARM回笼资金的渠道只剩下独立上市这一条。

ARM上市的计划一度历经波折。美国聚集了ARM的众多大客户、现金池深厚，是孙正义心目中ARM最理想的上市地。但ARM本身诞生于英国，为维护伦敦国际金融中心的地位，英国政府官员曾游说软银使ARM在英美两地双重上市。不过，随着英国政坛陷入动荡，负责与软银就ARM在英国上市谈判的官员离职，ARM登陆伦交所一事实质性暂停。最终，软银与ARM选择于2023年仅在美国上市。

据报道，ARM计划在今年3月选定承销商，4月下旬秘密提交招股书，今年夏末为IPO定价，今年晚些时候完成募股发行。

作为全球移动平台当前最主流的芯片架构授权方，ARM期望通过IPO募集资金至少80亿美元。目前，市场对ARM的估值为300亿~700亿美元，500亿美元为估值中位数，已超过此前英伟达将支付的转让价格，或将缔造半导体行业和美股近10年来最大规模的IPO。

不过，ARM赴美上市所面临的局面似乎并不如想象中的乐观。

自2022年三季度以来，全球芯片供应出现过剩，半导体下游厂商库存压力大，并传导至上游晶圆厂商。如今消费电子市场寒气尚未散尽，整个半导体产业估值处于历史低位期，预计2023年还将出现3%~5%的衰退。

2022年10月，自动驾驶芯片公司Mobileye登陆纳斯达克时，估值仅为167亿美元，低于上市路演时的300亿美元，更远低于英特尔预期的500亿美元。

对于半导体市场来说，500亿美元的估值中值似乎是去除泡沫回归了理性定价，但对于软银来说，这已经比去年预期的600亿美元有了明显下滑。

国内控制权风波初定

在软银完成对ARM收购的两年后，ARM在中国成立了一家合资公司安谋中国，主要为国内芯片开发、制造企业提供ARM的设计授权，以及基于ARM架构的研发和再授权权利。2018年~2021年，安谋中国整体营收增长了250%，在ARM总营收中占比已超20%。

值得一提的是，在ARM启动上市计划前，安谋中国曾发生一系列调整，包括工商变更、换CEO和裁员。

2022年5月，持续近2年的安谋中国控制权之争尘埃落定。通过工商变更，安谋中国董事会合法取得更新后的营业执照和公章，原CEO吴雄昂的公章和营业执照作废。安谋中国法人和负责人由吴雄昂变更为刘仁辰，并聘任刘仁辰与陈恂担任联席CEO。

据报道，此前吴雄昂对安谋中国的控制权导致安谋中国拒绝向ARM总部公开账簿，这会影响ARM上市时披露财务报表。在董事会收回实际控制权之前，为避免上述情况，软银还曾向中国商业监管机构提交申请文件，试图将ARM所持有的安谋中国47%的股权转移至新的愿景基金实体之中。若转让成功，安谋科技将不再作为ARM的中国合资公司，就无需在招股书中披露安谋中国相关财务数据。

新任CEO接手不到10个月后，安谋中国在今年2月的第一周裁员近百人。不同于业务经营不畅时裁撤管理、销售、市场部门的惯例，此次被裁的员工多为研发工程师，更像是有战略性的安排。业内推测，这也是在为ARM上市做准备。

针对安谋科技裁员一事，ARM发表声明称，“安谋科技（ARM中国）是一家独立于ARM公司且独立运营的实体，我们无法对其人事安排发表评论。但预计我们的在华业务将不受任何影响，并继续保持强劲的发展势头。”这一方面意味着ARM在业务架构与商业运营领域实现了与ARM中国的切割，安谋中国作为ARM芯片IP在中国主要分销商的角色不会改变，同时也为ARM赴美上市IPO扫清了业务障碍。

未来，美国上市公司ARM为中国市场服务的模式将会是通过安谋中国平台来进行授权，一方面直接服务中资芯片设计企业比如OPPO；另一方面通过中资手机厂商使用销售给苹果、高通和三星的芯片来间接服务。

自主开源的中国芯待爆发

尽管安谋中国独立运营已成不争的事实，但关于ARM此次IPO对中国芯片产业的影响尚且存在争议。

一部分声音认为，随着美国全球芯片产业链政策对话制裁愈演愈烈，本次ARM公司赴美上市一旦成功，势必成为美国对华半导体卡脖子的又一大利器

独立国际策略研究员陈佳指出，中资科企的芯片研发将面临新的底层系统架构层面的全新挑战，在中国芯片产业链软硬件生态培育领域，尽快破除X86与ARM双头蛇垄断格局显得尤为紧迫。

另一部分声音则认为，在现有制裁的基础上，ARM赴美上市对中国当前的芯片产业影响有限。

去年12月，ARM明确表示不再向中国芯片设计公司授权先进CPU设计IP。深度科技研究院院长张孝荣认为这已导致国产ARM芯片厂商处境日益鸡肋。除了自用，ARM CPU的商用芯片市场空间有限。PCCM专家安光勇认为，ARM架构对国内的授权是否受到影响，可能取决于美国政府的政策，以及中国芯片企业自主研发的成果。

具有开放、灵活和可定制化的特点，自主开源的RISC-V在国内受到了越来越多的关注。当前，一些厂商开始脱离ARM转向RISC-V架构进行芯片设计。RISC-V处于萌芽时期，缺少生态和市场支持对比ARM架构的产品，RISC-V架构的产品优势不明显。

好在AIoT爆发有望改变ARM和英特尔两大巨头垄断芯片研发架构的旧格局从当前芯片软硬件供给侧技术革命与需求侧全面爆发来看，X86与ARM旧的商业模式已无法满足市场需求的快速变迁，这导致当前消费电子产品芯片需求极度冷热不均：一方面，以intel为代表的X86芯片架构需求持续萎靡，以及苹果发力ARM架构M系列深度内卷另一方面车规级存储芯片、AIGC应用的AI芯片屡现瓶颈期待爆发

陈佳认为，随着GPT3.5等MLLM大模型引爆的API全球流行，连带AI芯片设计制造工艺加速革命，未来全球芯片产业链在产品设计将打破公模量产的模式，转向全面定制化、专用化芯片研发的新趋势。依托国内巨大市场和前期RISC-V生态构建的经验，未来，中国的芯片产业链一定能在RISC-V芯片开发领域实现中国芯片制造的全面自主创新。

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