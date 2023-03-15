随着以Carsome、Carro、乃至Carousell等为代表的东南亚线上汽车交易平台的愈发火热，对东南亚来说，这里已经被加速的二手车市场也正在朝着前方更加快速的前进。而基于这样的一种趋势，东南亚的二手车领域也正在显现出更多的展示舞台，本次的主角Broom则正是其中的一个鲜明代表。

成立于2021年的Broom是一家总部位于印尼的金融科技初创公司，主要致力于向二手车经销商提供流动资金款项，从而加速这些经销商的商业运转。该公司于近日宣布，已经获得了一笔1000万美元的Pre-A轮融资。

据悉，本次融资由Openspace Ventures领投，并得到了MUFG Innovation Partners、BRI Ventures以及现有投资者AC Ventures和Quona Capital（后两位也加入了Broom的Pre-Seed轮融资）的参投。

针对本次融资的用途，Broom在一份声明中表示，新的资金将会推进产品的多元化，加快Broom及经销商的库存周转效率。此外，Broom也进一步指出，接下来也希望将公司从外部贷款方处获得的信贷额度提升一倍，而该目标是建立在Broom于去年时从星展银行（印尼）和印尼人民银行（BRI）处获得的1200万美元贷款额度之上。

作为Broom的成立背景，据Broom的联合创始人兼CEO Pandu Adi Laras表示，当时，他正急需一笔现金来进行房屋装修。但在考虑出售掉他的汽车后，他所接触到的二手车经销商却告诉他，由于流动资金有限，他们并不能即刻买下他的汽车，最多只能提供以旧换新服务。而在随后，Laras发现，在二手车经销领域，传统的做法往往是，卖家要先卖掉存货汽车，而后才能用这笔钱买进别的二手车进行销售。基于这些因素，他便和Andreas Sutanto一起联合创立了Broom。

据介绍，在成立的次年，Broom就推出了其用于推动二手车经销商资金周转的金融借贷产品“Buyback”，通过与金融机构合作，以后者所拥有的二手车为中介为其提供低利率的短期贷款服务。当然，Broom也强调称，相比于表面上所呈现出来的贷款属性，在广义上来说，Buyback更像是一种销售服务——尽管经销商于此获得了资金，但他们同时也把汽车的所有权转交给了Broom，并且经销商是在随后“以稍高的价格回购他们的汽车”。

而在buyback之外，Broom也会为这些二手车经销商提供如线上展厅等的运营支持服务。并且值得一提的是，本月，Broom还在勿加泗开设了一家名为BroomHive的二手车交易实体店。

根据Broom提供的数据，通过Buyback，公司已经达成了价值超3亿美元的库存车辆交易，并吸引到了5000多家二手车经销商。此外，Broom也表示，公司的GMV也同比增长了16倍。

有数据指出，印尼为东盟地区贡献了超30%的新车销量。不过与此同时，这里的二手车市场也更为庞大，其交易量可达新车销量的6倍，并从中创造出了一个高达650亿美元规模的行业。

Broom称，印尼的这一领域主要由当地的5万多家经销商构成，而这些经销商参与了至少 85%的二手车交易。鉴于其现有规模以及交通出行工具在印尼的日益火热，投资者们已经看到了印尼二手车业务的未来增长潜力，而公司也在专注于此目标，希望成为“面向中小微汽车相关企业的一体化解决方案提供商”。