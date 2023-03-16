3月16日，在新闻发布会上，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏介绍了其对标 ChatGPT的大语言模型、生成式AI产品“文心一言”，并展示了文心一言在五个场景中的综合能力。

多模态生成方面，李彦宏现场展示了文心一言生成文本、图片、音频和视频的能力。值得一提的是，文心一言甚至能够生成四川话等方言语音；文心一言的视频生成能力则因成本较高，现阶段还未对所有用户开放。

百度同时公布了文心一言的邀请测试方案。3月16日起，首批用户即可通过邀请测试码，在文心一言官网体验产品，后续将陆续开放给更多用户。此外，百度智能云即将面向企业客户开放文心一言API接口调用服务。