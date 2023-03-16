自动驾驶技术在行业的发展和推进中暂时遇到了一定的障碍，由于投入大，实际应用的安全性一直受到质疑，因此更多的厂商转向提升辅助驾驶的技术。通用汽车对自动驾驶采取的方法与特斯拉的方法明显不同，Ultra Cruise 技术的总工程师巧妙地对特斯拉和全自动驾驶做出了回应。

通用先推驾驶辅助并采用立体维度多传感系统

凯迪拉克阐明了其名为 Ultra Cruise 的全新自动驾驶套件在 Celestiq 上首次亮相时的工作原理。目前，该套件本身在市场上似乎是独一无二的。虽然 Super Cruise 仅适用于高速公路，但 Ultra Cruise 旨在扩展到更多道路。多年来，Super Cruise 已经从仅适用于高端内饰和车型的功能转变为适用于更多主流汽车的功能。Ultra Cruise 将遵循相同的模式，但目前，它将在Celestiq 旗舰产品上首次亮相，并将以安全为先进入市场。

通用汽车表示，Ultra Cruise 将能够处理 95% 的驾驶场景，但它将把控制权交还给司机，比如环岛或在车道上停车。通用承诺会在司机可以使用之前完成测试，虽然这不是在公共道路上进行的。推论很清楚。通用汽车认为在向公众发布软件之前进行私下测试更为安全。这与特斯拉背道而驰，特斯拉公开测试其 Beta 软件，任何注册（并支付）自动驾驶仪或全自动驾驶的人都可以使用。事实上，这种差异意味着凯迪拉克 Celestiq可能不会真正与完整版 Ultra Cruise 一起到达客户手中。

Celestiq 将配备 20 多个传感器以实现 Ultra Cruise。这又与特斯拉使用的基于视觉的系统大不相同。这两家公司中哪一家最终拥有更好的软件仍有争议，但通用采取了另外一种做法。通用汽车的 Ultra Cruise 传感器战略直接以该公司安全部署高级驾驶辅助 (ADAS) 技术的理念为指导。

目的地到目的地的驾驶辅助系统将不仅仅使用相机来“看”世界。Ultra Cruise 混合使用摄像头、短程和远程雷达、挡风玻璃后的 LiDAR、全新的计算系统和驾驶员注意系统来监控驾驶员的头部位置和/或眼睛相对于道路的位置，以帮助确保司机注意驾驶安全。这些系统通过“传感器融合”协同工作，为 Ultra Cruise 提供车辆周围环境的 360 度三维立体表现。

随着时间的推移，通用汽车预计客户将能够通过 Ultra Cruise 真正解放双手，穿越美国和加拿大几乎所有铺设的公共道路，包括城市街道、分区街道和乡村道路，以及高速公路。配备 Ultra Cruise 硬件的车辆将通过无线软件更新体验增量增强。通用汽车专注于通过结合当前可用的 Super Cruise 驾驶员辅助技术和即将推出的 Ultra Cruise 来扩展 ADAS 的可访问性，将这些技术以更多的价格带给更多地区更多车辆上的更多客户，当然包括中国市场。

Ultra Cruise 驾驶技术由硬件和软件组成

通用汽车正在内部开发 Ultra Cruise 软件，并与世界各地的高技能软件工程师团队合作。该公司还与相关领域的专家供应商合作，将他们的传感技术与其自主开发的软件相结合，使 Ultra Cruise 栩栩如生。

驾驶员注意系统：这个位于转向柱顶部的小型摄像头使用红外线帮助监控驾驶员的头部位置和/或眼睛相对于道路的位置，以帮助确保驾驶员的注意力。

计算平台：这是支持 Ultra Cruise 的物理硬件。该系统将由美国半导体公司 Qualcomm Technologies 开发的具有片上系统 (SoC) 的可扩展计算架构提供支持。

远程摄像头：高像素的摄像头位于车辆的前部、角落、后部和侧面，为 Ultra Cruise 提供了更大的视野。它们有助于使系统检测交通标志、交通信号灯、其他车辆和行人等物体。

短程雷达：放置在车辆的四个角上，这些雷达用于帮助感应半径高达 90 米，例如过马路的行人或周围车道的车辆。

远程雷达：车辆前后的三个 4D 远程雷达通过帮助 检测物体的位置、方向和相对于速度的高度，允许自适应巡航控制速度以及高速公路速度下的车道变换机动车辆的。它们还帮助系统确定安全停车距离。

LiDAR：位于挡风玻璃后面的 LiDAR 有助于生成准确的场景三维视图，即使在恶劣的天气条件下也能更精确地检测物体和道路特征，例如车辆和车道标记。结合其他传感器，它可以帮助 Ultra Cruise 建立对车辆周围环境的稳健感知，从而增加系统的功能域和性能。

总结：辅助驾驶将在未来成为一个重要的技术能力为广大消费者所认可并使用。虽然我们一定会进入到全自动驾驶时代，但那个需要更大级别的投入，需要更长的时间成熟。而通用的这条辅助驾驶为先的继续进化路线，为其它车企提供了新的思路。这会是一条比较踏实的技术道路，一定会出现更好的技术创新，为我们进入到全面自动驾驶时代奠定更坚实的基础。