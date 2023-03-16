根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，2023年2月腾讯《王者荣耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金2.25亿美元，蝉联全球手游畅销榜冠军。来自中国iOS市场的收入占95%，海外市场收入占比为5%。（说明：数据不包括第三方安卓渠道）

米哈游《原神》移动端以1.86亿美元的收入位列榜单第2名，其中，47.7%的收入来自中国iOS市场，日本市场的收入占20.7%，美国市场的收入占8.9%。2月7日，胡桃夜兰回归祈愿池，当天游戏收入飙升至1420万美元。该游戏从2月7日至9日，连续3天位列中国iPhone手游畅销榜榜首，在全球移动端吸金近4600万美元，是今年以来收入表现最好的一期。

腾讯《PUBG Mobile》(合并《和平精英》收入)以超过1.4亿美元的收入位列榜单第3名。其中，73.7%的收入来自中国iOS市场，美国市场的收入占6.1%，日本市场的收入占2.1%。

榜单前五另外两款游戏为King《Candy Crush Saga》和《Roblox》。

2023年2月，全球手游玩家在 App Store 和 Google Play 付费近61亿美元，同比下降8.9%。美国依然是全球移动游戏收入最高的市场，贡献了17亿美元，占全球总收入的28.4%。日本市场排名第2，占19.3%；中国iOS市场排名第3，占18.6%。

本期Niantic《Pokémon GO》全球收入超过8400万美元，环比增长39%，同时也是TOP10中增幅排名第1的产品。2月18日，该游戏在拉斯维加斯举行两天线下活动，并推出了两只传说中的超古代神奇宝贝原始盖欧卡和原始固拉多。2月25日，《Pokemon GO Tour：丰缘》活动专属特殊调查「追寻传说」上线，当天游戏全球收入飘升至840万美元。