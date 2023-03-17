2022 年，全球新能源车 (EV) 年增长 55%，达 1010 万辆。中国大陆是目前最大的新能源车市场，2022 年 59% 的新能源车销售来自中国，共计 590 万辆。这占该地区所有轻型汽车销量的 29%，比 2021 年上升 15%。欧洲是第二大新能源车市场，所占市场份额为 26%，共计销售 260 万辆。相比之下，美国仍落于下风，仅占全球销量的 9%，但却表现出积极的增长迹象，2022 年美国新能源车销量为 92 万辆，增长 72%。

2022 年，中国大陆在新能源车销量方面与其他市场拉开差距。Canalys 首席分析师刘健森（ Jason Low ）表示：“消费者的选择多如牛毛。从平价的城市轿车到豪华汽车，新能源车已辐射到了各个价位段和细分市场。包括比亚迪、蔚来和小鹏在内的中国大部分汽车制造商在 2022 年均扩大了新能源汽车产品供应。他们一直在大力投资以提高新能源车的性能和续航里程，并开发新车型以满足不断增长的需求。2022 年，比亚迪在中国乃至全球新能源汽车销量中排名第一。六种比亚迪车型系列跻身中国汽车销量排行榜前十。五菱宏光迷你EV一直是中国新能源汽车市场的成功案例，2023 年该车型将再次主导微型城市新能源汽车的细分领域。特斯拉仍然在中国市场占据主要份额，在补贴被取消的情况下，其降价幅度给竞争对手带来了巨大压力。广汽凭借 Aion Y 进入前十。”

来源：Canalys