蔼睦医疗与 SIFI S.p.A.(SIFI)联合在华成立的合资公司Affamed Technologies即蔼晨医疗今天宣布,公司开发的景深延长型(Extended Depth-of-Focus, 简称“EDOF”)人工晶状体MINI WELL、MINI WELL PROXA和MINI WELL TORIC,以及单焦点人工晶状体MINI 4 Ready获得台湾地区食品药物管理署批准,用于白内障手术治疗。

MINI WELL、MINI WELL PROXA和MINI WELL TORIC是老视矫正人工晶状体,通过白内障手术植入后,为患者提供远、中、近不同距离下能够自然过渡的良好视力,增加了视物时的景深。MINI WELL TORIC同时具有矫正术前3.0D及以下角膜散光的功能。这三款晶体代表了目前最先进的白内障屈光解决方案,可以矫正近视、远视、老花眼及角膜散光,帮助患者实现术后脱镜,并在各种光线条件下带来高质量的全程视力。MINI 4 Ready是一款单焦非球面人工晶状体。

Affamed Technologies总经理韩奕博士表示:“很高兴我们这一系列人工晶状体距离台湾的白内障病人和医生又近一步,尤其是三款高端创新型晶体MINI WELL、MINI WELL PROXA和MINI WELL TORIC。这三款晶体的功能特性,能给病人在术后的日常工作和生活提供更多便利。”

蔼睦医疗首席执行官赵大尧博士表示:“近期这些注册批准的获得,是公司发展的重要里程碑,也彰显了蔼睦医疗致力于在大中华区开发和商业化高质量、差异化治疗方案的决心。我们期待产品不久的将来在台湾上市,以高质量视觉惠及患者。”