动点科技获悉，上海维享时空科技有限公司（以下简称“维享时空”）宣布完成preA轮融资，本轮融资由汉理资本，蓝驰创投领投，优山资本跟投。此次维享时空的独立融资将使团队更加专注于元宇宙底层技术，包括空间计算、AIGC、3D云服务等“场景+算法+算力”的集成研发，同时加强快速商业落地的建设。

维享时空为维智科技拆分出来的独立品牌，致力于将空间计算智能平台及空间AIGC的技术应用于数实共生的城市元宇宙空间，以大场景空间虚实交互的体验形式打造“数实共生”的未来线下空间的体验与服务。