在电动车市场，迷你紧凑型车看起来并不起眼，但却是一个重要的品类。这个品类以出货量巨大著称，但更多的是承载着品牌的多重基石角色。而作为汽车行业的传统巨头，大众进入到了这个领域，必将掀起血雨腥风。大众汽车刚刚推出了 ID.2all 概念车。这款小型 EV 兼作期待已久的低成本 ID.2 和大众新设计语言的预览版让人颇为期待。ID.2定于 2025 年，将“像高尔夫一样宽敞，像 Polo 一样便宜”。这是我们对最新迭代车型的全部了解。

外观设计秉承了大众ID家族的设计风格，维持了一致的稳定性

首先，大众汽车在短短一年半的时间里推出了两款小型电动汽车概念，这一点很了不起。在 IAA Mobility 2021 上，这家汽车制造商仍然拥有 ID家族展示的 Life 车型融合了未来主义设计和对标志性高尔夫 I 的复古参考。然而在当时，很明显，时任设计主管 Jozef Kaban 提出的概念与 Oliver Blume（集团）和 Thomas Schäfer（品牌）领导下的大众管理层并不一致。所以现在，大众在汉堡展示了 Kaban 的继任者 Andreas Mindt 的全新设计。

从外观上看，ID.2all 设计与 ID.Life 几乎没有共同之处。大众谈到了“友好的面孔”。确实，由于下方进气口的形状，ID.2all 看起来像是在微笑；前面的其余部分看起来像是普通 ID 车型的混合体。前面和一辆常规的小型车。在技​​术方面，ID.2all 是前轮驱动，它再次需要比 ID.3 稍大的电机室，从而使外观更加传统。你几乎可以认为这是一款新的 Polo。

正如设计总监 Mindt 解释的那样，这是一个有意识的决定：“大众汽车设计最重要的价值是稳定性。” 在他看来，这包括价值稳定性、形式稳定性、可靠性和可识别性。“该品牌的第二个核心是受欢迎程度，”设计师解释道，他指的是甲壳虫和大众巴士、以及其他ID家族等车型。“稳定和受欢迎——我们必须 100% 实现这两个价值观。” 而且，“我们还希望让我们的客户感到兴奋。”

然而，Mindt 并没有完全放弃 Golf I 连接，即使它明显不如 ID.Life 明显。这种新设计语言的一个元素是为第一款高尔夫开发的 C 柱设计。2all 是第一款对这一标志进行全新诠释的大众汽车。“C 柱是大众汽车设计的支柱。在ID.2all，C 柱的稳定性最初从主干流向侧面车身元件，”Mindt 解释道。结果之一：与当前的汽车设计趋势相反，ID.2all 有意省去了明显的肩部。据大众称，这使整个侧翼具有强大的体积和高度的独立性。ID.2all 和 ID 之间还有另一个相似之处。2021年的Life，与Mint的作品无关，由Kai Grünitz负责。ID.2all 将利用模块化电子驱动套件 (MEB) 的最新发展阶段。“ID.2all 将是第一款配备前轮驱动的 MEB 车辆。我们正在利用我们的模块化电驱动 (MEB) 平台提供的巨大灵活性，并将通过 MEB Entry 平台在技术和日常可用性方面设定新标准，”该品牌的技术开发董事会成员表示。

166 千瓦和 450 公里续航里程的车型，加入巨大的充电功率

大众在公告中表示将推出“特别高效的驱动、电池和充电技术”。166 kW 前轮驱动的关键数据、不到 7 秒的标准宝公里加速时间 以及根据 WLTP 可达 450 公里的续航里程与 ID.Life 的规格非常相似。当时，有传言说 172 千瓦，更具体地说，6.9 秒达到 100 公里/小时。顺便说一句，大众没有提到 ID.2all 的电池容量。但 2021 年指定为 57 kWh。尽管已知变化很小，但 55 到 60 kWh 之间的范围可能是一个可以预期的数量级。

大众汽车的声明让我们刮目相看：电池应该能够在短短 20 分钟内从 10% 充电到 80%。如果我们将提到的 57 kWh 作为净能量含量，那么从 10% 到 80% 需要 39.9 kWh。在 20 分钟内传输这种能量需要平均 120 kW 的充电功率。净功率为 58 kWh 的 ID.3 Pro 在峰值时仅达到 120 kW。对于标准充电过程，ID.3 需要令人印象深刻的 35 分钟——平均功率为 70 kW。如果大众将这种充电性能投入批量生产（目标价格为 25,000 欧元），这将是该车型向前迈出的一大步。但是，该公司并未正式提供有关电池的更多详细信息。从这个充电功率信息来看，是否还是前大众集团老板赫伯特·迪斯为e-small车承诺的LFP电池还有待观察。

身材比 Polo 稍短，但与 Golf 一样宽敞

现在，剩下的就是看看这款车的已知信息：ID.2all 长度为 4.05 米属于小型车细分市场，与 ID.3 和 Golf 保持足够的接近。电动车宽1.81米，高1.53米。轴距为 2.60 米，比 ID.life 短 5 厘米。但对于一辆四米的车来说，还是有分寸的。相比之下：当前的 Polo 一代比 ID.2all 长 2.5 厘米，但轴距为 2.55 米。

ID.2all 更长的轴距和电池上方平坦的内部地板应该转化为充足的空间。大众表示货物空间在 490 到 1,330 升之间，超过了当前的高尔夫 8。然而，490 升不仅包括后备箱：50 升分配给后座下方的储物箱，例如，大众设计师建议的储物箱存放充电线。相反，特斯拉在这种形式中看到了一个独特的功能：ID.2all 在实际行李箱地板下提供了一个大的长方体储物箱——根据新闻图片，那里可以存放两个啤酒箱和一个手提行李手推车。与特斯拉解决方案的不同之处在于，储物箱位于后轴后面，而在大众汽车中，由于可用空间，储物箱恰好位于后轮之间。这个储物箱只有在没有占用空间的多连杆后桥的情况下才有可能。

内饰设计方面，大众回归更传统的运营理念

关于大众汽车提供的有关内饰其余部分的信息，人们必须拭目以待，看看 25,000 欧元版本中真正包含的内容以及仅在更高版本中提供的内容。比如全景大天窗、电动按摩座椅、抬头显示器、10.9英寸座舱显示器、12.9英寸全新菜单结构的信息娱乐触摸屏等一应俱全。这可能是标准版本的一部分：在触摸屏下方，有一个新开发的空调控制单元，据说有发光按钮。在空调单元的中间，有一个单独的旋转滚轮用于音量控制。

在中控台上，另一个旋转按钮控制“更多的车辆功能”。例如，大众提到了数字仪表的外观。新的多功能方向盘“不言自明”——“左右各有两个旋转滚轮，各有两个按钮，仅此而已”。因此，大众听取了批评意见——发光按钮正在取代不发光的触摸滑块，旋转滚轮正在取代方向盘上的触摸元件。被批评的菜单结构正在修改中。“我们正在将典型的大众汽车优点转移到新的移动世界：一流的质量和工艺、出色的软件和具有真正附加值的数字服务，”品牌销售、营销和售后总监 Imelda Labbé 说。“这里的重点始终是我们客户的需求和要求。”

开发总监 Grünitz 的说法更为冷静。“ID.2all 的量产版本将成为一年中每一天的成熟电动汽车。典型的大众汽车。有足够的空间和很长的续航里程，即使在长途运输中也能轻松到达目的地，”他说。“得益于高度可变的 MEB，我们的客户将能够在此过程中享受最先进的技术，即使价格在 25,000 欧元左右。以实惠的价格提供技术。这正是我们的主张！”

总结：这款车的出炉，将给即将到来的特斯拉Model 2带来极大的压力，同时对于中国品牌的迷你型电动车来说，也是个极大的威胁。现在就看大众如何定价这款产品，以及最大的潜在对手比亚迪和特斯拉将会做出怎样的产品回应。