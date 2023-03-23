经过一年多的蓄力，腾讯的业绩和盈利能力终于展现出复苏迹象。

近日，腾讯发布了2022年四季度及全年财报。财报显示，2022年四季度，腾讯营收1449.5亿元人民币，同比增长1%；净利润297.1亿元，同比增长19%。自2021年三季度净利润增速下滑至3%后，腾讯的净利润首度恢复了两位数增长。

除此之外，在稳住游戏、社交等传统业务的基本盘之余，2022年，腾讯的金融科技及企业服务、小程序及视频号乃至海外市场的增长都十分抓人眼球。

数实融合成第一增长极

2022年全年，腾讯营收5545.52亿元，其中，代表2B的金融科技和企业服务板块营收1771亿元，占比32%，超越游戏业务成为腾讯第一大收入来源。同时，金融科技与企业服务也是腾讯四大业务板块中唯一在2022年实现同比增长的业务，增速为3%。这背后既是监管政策的回暖，也是腾讯作为传统头部互联网平台痛定思痛、坚定转型的战略取得了成果。

在用户增长见顶和平台经济反垄断的影响下，包括腾讯在内的国内头部互联网大厂都进入了转型阵痛期，思考并实践摆脱流量依赖的业务模式。比如腾讯一面降本增效，一面聚焦核心业务。

截至2022年四季度，腾讯的销售及市场推广开支已连续四个季度下降。2022年，该项成本同比下降了28%至292亿元，大幅压缩了超114亿元的开支。这反映了腾讯对数字内容服务、企业服务、游戏及工具类产品的营销活动支出的严格把控。

2022年三季度起，腾讯为适应新的范式作出的调整初见成效：2C方面，在视频号中推出信息流广告、在国际游戏发行上取得突破；2B方面，腾讯云从IaaS向SaaS、PaaS迁移，优化收入结构，并依据新的监管框架通过与持牌金融机构更紧密地合作，探索消费贷款和在线保险服务的机遇。

主动作出适应性调整的过程中，腾讯也迎来了监管政策转向的春风。2023年2月，《数字中国建设整体布局规划》出台，数字经济板块在资本市场再次受到追捧。近期发布的《政府工作报告》中进一步强调了数字经济的重要性，明确应大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台经济发展。

近年来，腾讯正逐步推进“消费互联网+产业互联网”双轮驱动的业务战略，其中产业互联网正是以企业服务和金融科技深度赋能传统行业。未来，以数实融合业务助力实体经济发展仍然是腾讯重要的战略方向。

视频号商业化未来可期

过去一年，腾讯的视频号及海外游戏等业务异军突起，成为本次财报中最大的亮点。

财报显示，截至2022年12月31日，微信及WeChat的合并月活跃账户数13.1亿，同比增长3.5%。微信总使用时长于2022年间持续增长。小程序和视频号使用时长分别为去年同期的两倍和三倍，均超过朋友圈使用时长。

据今年1月微信公开课披露，2022年视频号原创内容播放量同比提升350%；视频号看播规模增长300%，看播时长增长156%。同时，2022年视频号直播带货规模保持高速增长，销售额同比增长超8倍。

在视频号的信息流广告和小程序广告的带动下，2022年四季度，腾讯的网络广告业务结束了连续五个季度下滑，重新回到了增长轨道，同比增长15%，达到了247亿元。其中，社交广告收入214亿元，同比增长17%，目前社交广告已在腾讯广告收入中占比近九成。申万宏源认为，视频号商业化提速和小程序广告是广告业务改善的主要驱动，尤其视频号有望构筑广告增长第二曲线。

对于视频号未来的发展，北京社科院研究员王鹏认为，腾讯视频号作为腾讯整个社交内容生态中一个比较新的产品，其盈利能力、覆盖性、用户稳定性潜力十足，值得相关机构进行投资。

通过聚焦产品创新力和对创作者的不断激励，视频号的内容日益丰富多元，成为了一个共生平台。在王鹏看来，腾讯视频号的增长潜力巨大，随着内容的持续丰富，视频号的用户将持续增加，用户粘性也将不断增强。同时，依托视频号的信息流广告业务也将继续增长。

不过，视频号的规模化变现能力仍有待观察。在此次财报电话会上，腾讯总裁刘炽平透露：“我们现在仍处于视频号商业化的早期阶段，正在培育额外的收入来源，如直播电商。腾讯正在为直播电商建设基础设施，以促进GMV增长。2023年1月，腾讯已经开始收取佣金以开发新的收入来源。”

研发创新及AI驱动增长

长期来看，腾讯的发展面临内部和外部双重挑战：对外，在持续深化的数智化转型和当下大热的人工智能浪潮中，有着一定数字化基础的腾讯需要迎难而上实现转型发展；对内，腾讯作为互联网巨头承载着船大难掉头的压力，如何在既有的高峰上进一步提升，开拓更多的增长曲线也考验着管理层的智慧。

在这双重压力下，腾讯已将持续创新作为一项重要的驱动力。

过去一年里，腾讯的整体营收受到较大影响。但在全行业降本增效的过程中，腾讯却并没削减研发投入，反而逆势增加了研发领域的投入：2022年全年，腾讯研发开支超600亿元，同比增长15.6%。全国工商联数据显示，腾讯的研发支出，在民营企业中排名第3。2019年以来，腾讯累计研发开支已超过1800亿元。

《2022年腾讯研发大数据报告》显示，2022年腾讯内部研发人员占比达到74%，新增研发项目超过7000个，同比增长19.8%。

发明专利是衡量企业自主创新能力的重要指标之一。截至2022年12月，腾讯在全球主要国家和地区专利申请公开总数超过6.2万件，专利授权数量超过3万件。

目前，腾讯已经在芯片、服务器、操作系统等底层核心硬件领域构建起了完善的自研体系。腾讯已面向AI推理、视频处理、高性能网络等不同场景推出三款自研芯片，并以云计算助力国产芯片的产业链建设：腾讯的分布式云操作系统打造了行业首家全域治理、统一管理、秒级扩容能力，为不同场景提供灵活算力。

刘炽平表示，AI及大模型是腾讯业务增长的扩大器。在人工智能领域，腾讯云智能入选了《2022全球Al驱动SaaS厂商Top 30排名》，并创造了国内AI公司在计算机视觉领域的最高评分排名。在预训练大模型领域，腾讯混元AI大模型覆盖了NLP、CV、多模态等基础模型和众多行业领域模型，推出了万亿中文NLP预训练的模型，未来腾讯还将大量投入大模型，以促进产品和创新效率。

作为我国数字经济的龙头企业，注重研发是腾讯历来的传统。未来，针对深度人工智能、ChatGPT 等新技术及其应用，腾讯必将持续加大科技研发投入和研发力度，进一步夯实自身科技研发的底座。在软硬一体的AIGC方面，发挥自身的生态优势，更好地赋能智能制造、工业互联网。