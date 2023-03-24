日前，国家药监局发布公告宣布，附条件批准广东众生睿创生物科技有限公司申报的 1 类创新药来瑞特韦片（商品名称：乐睿灵）上市。来瑞特韦片为口服小分子新冠病毒感染治疗药物，用于治疗轻中度新型冠状病毒感染（COVID-19）的成年患者。

值得一提的是，来瑞特韦是国内首款获批治疗新冠的单药3CL蛋白酶抑制剂，无需联用利托那韦。这是国产第 2 款获批上市的 3CLPRO 抑制剂新冠药。此前，先声药业的 3CLPRO 抑制剂先诺欣也已获批上市。

来瑞特韦片通过作用于新型冠状病毒（SARS-Cov-2）的 3CL 蛋白酶，抑制病毒多聚前体蛋白的切割，进而阻断病毒复制，达到抗新冠病毒的作用。来瑞特 韦片在野生株、阿尔法、贝塔、德尔塔、奥密克戎（包括 BA.5、BF.7）等多种 新冠病毒感染的细胞模型中，可以有效抑制新冠病毒复制，展现了广谱抗新冠病 毒的能力。此前已完成的 I 期临床研究提示来瑞特韦片具有良好安全性和耐受性；一项研究 者发起、来瑞特韦片治疗新冠感染患者的剂量探索性研究中，提示来瑞特韦片单 药组或联合利托那韦组均较安慰剂组可快速降低新冠病毒 RNA 载量和显著缩短 病毒核酸转阴时间（二者均有统计学显著性差异）。

来源：Insight数据库