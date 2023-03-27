据纽约时报报道，尽管距离苹果混合现实头戴式设备的预期发布时间只有几个月时间，但部分员工似乎认为该设备尚未准备就绪。据报道，一些员工因怀疑而退出了该项目，其他人仍对该设备的成功潜力持怀疑态度——尤其是在 3000 美元的价位上。

人们普遍预计苹果将在 6 月份的全球开发者大会 (WWDC) 上展示这款产品。据彭博社的 Mark Gurman 报道，苹果公司最近在加利福尼亚州史蒂夫·乔布斯剧院向苹果的 100 位顶级高管展示了这款设备，“这表明公开揭幕的日子越来越近了。”

但在“耀眼”展示的背后，报道暗示混合现实设备的未来存在一些内部动荡。每当一家公司涉足一个全新产品类别（苹果过去曾多次这样做）时，这似乎很正常，但纽约时报表示，这次情况有所不同。

“一些内部怀疑者质疑新设备是否是寻找问题的解决方案，”纽约时报写道。“与将数字歌曲放入人们口袋的 iPod 和结合了音乐播放器和手机功能的 iPhone 不同，头显的定位清晰度不明。”

纽约时报指出，产品设计团队的一系列高管离职引发了这种不确定性，其中 Jony Ive 于 2019 年离职，随后他的继任者 Evans Hankey 于去年离职。自那以后，苹果公司就没有任命新的工业设计主管。据报道，工程师 Mike Rockwell 负责头显的开发。

报道称，来自员工和苹果领导层的质疑让一些员工怀疑公司是否会推迟这款产品的发布。然而，这似乎不会发生，因为消息人士向纽约时报表示，6 月发布仍有可能，因为计划在短短几个月内发布的“耳机制造正在进行中”。

在该设备预计推出前的几个月里，关于头显的谣言一直很活跃，有报道称它可能类似于一副滑雪护目镜，带有一个物理表冠，可以让你切换进出 VR，并且有一个放在口袋里的电池组。虽然这款售价 3000 美元的设备在首次推出时可能面向开发者，但 Gurman 认为苹果公司正在开发一款价格更实惠的版本，最快有望于明年推出。