动点科技获悉，3月28日，贝恩公司发布《从“走出去”到“全球化”：中国科技/高端制造企业加码国际化战略白皮书（2023）》。白皮书指出，改革开放以来，中国企业经历了数轮海外业务拓展的潮流，与20年前相比，当前，内外部环境已经发生了深刻变化：由于国际地缘竞争加剧、国内经济增速换挡，以及企业国际竞争力攀升的共同推动，中国企业应当从“走出去”迈向“全球化”，重新思考全球政治、经济、社会形势下的战略和战术。

贝恩公司全球合伙人、大中华区高科技业务主席成鑫表示，面对趋于复杂严峻的内外部环境，在加码国际化的进程中，我们建议，中国企业的思维需要转型升级，突破八大常见陷阱。具体看，在战略规划方面，缺乏风险意识、缺乏长期视角、延长线思维；在内部管理方面，生搬硬套国内战术、建设品牌急功近利、缺乏系统性全球人才规划；在外部关系方面，孤军奋战，未能与当地生态伙伴建立生态联盟形成合力、不重视ESG价值的传播与实践。

围绕中国企业在加码国际化进程中面临的八大常见陷阱，为了助力广大企业致胜出海新时代，本次白皮书提炼出六大制胜之道，即“一谋、二破、三立”，即重谋出海目标、破除思维陷阱、破除决策惯性、建立良好形象、建立共赢关系、建立人才体系。