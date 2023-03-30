据悉，印尼保险科技初创公司Qoala宣布已于近日完成了其750万美元规模的B+轮融资。

Qoala称，本次融资由欧洲投资机构responsAbility领投，并得到了Appworks、Eurazeo、Indogen等机构的参投。而作为背景，去年5月份时，Qoala曾获得了由Eurazeo领投的6500万美元B轮融资。

尽管尚未公布投后估值，有消息称，Qoala的估值已达到了3.1亿美元。

针对本次融资的用途，Qoala在一份声明中指出，将利用这笔资金丰富公司的保险产品，并加速公司在东南亚地区的市场扩张。

Qoala成立于2018年，是一家专注于“零售保险”概念的保险销售平台，主要通过其App和网站为消费者提供汽车、摩托车、财产、人身事故、旅游、健康等方面的保险产品/套餐。同时，Qoala也会通过与Traveloka、Dana、Shopee、Kredivo、Investree等东南亚公司的合作为消费者提供小额保险产品。

目前，Qoala已经进入了印尼、马来西亚以及泰国（Qoala曾在去年B轮融资时表示公司为东南亚唯一一家在上述三地都取得了保险许可的保险科技公司）。Qoala透露，公司的客户规模已达800万之多。

在业务表现方面，据介绍，Qoala已在其三个市场地区与超65家保险公司展开了合作，提供了超3000万美元的索赔金额。并且自B轮融资以来，公司的总承保费用也已经增长了一倍。此外，Qoala也指出，公司目前也已经创造出了6万多份保险工作。

现阶段，得益于数字化进程的不断加快以及消费模式的转型，在东南亚，消费者对保险产品的需求也随之不断扩大。再加上该地区相对庞大的人口规模（以及相应的低保险深度），不仅仅是当地企业（如本周的Roojai以及更多且更活跃的东南亚保险科技初创公司），东南亚也正在承载着越来越多的外界关注。

以Qoala的投资方法国投资机构Eurazeo为例，去年6月，该机构宣布专门拨出了2.15亿美元资金用于投资东南亚的保险科技初创公司。并且Eurazeo也在当时表示，尽管东南亚诸国的保险普及率普遍较低，但未来几年内，这里预计会有更多消费者基于线上的方式购买保险产品。

值得一提的是，回到Qoala本身，该公司表示，公司在印尼和泰国两个市场已经实现了正向贡献率，而公司也预计会在未来三年内盈利。