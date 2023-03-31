3月29日，美国生命未来研究所公布了一封公开信，信中提到，广泛的研究表明，具有与人类竞争智能的人工智能系统可能对社会和人类构成深远的风险。因此呼吁所有AI实验室立即暂停训练比GPT-4更强大的AI系统至少6个月，包括马斯克在内数千名科技人士均签署了这封信。

而在大洋彼岸的中国，越来越多的玩家入局这一领域，有资源的公司在加紧研发、势必赶上这波浪潮，没有技术基础的企业也在准备发力。而被ChatGPT以及GPT-4震惊的互联网和科技圈，已经有多位大佬明确或者暗暗准备投向AI创业。这一池春水的搅动，只是刚刚开始。以下是近期动点科技观察到的知名原互联网从业者在AI创业上的动向。

李岩

3月8日，据多家媒体消息，快手前MMU负责人李岩，成立了AI公司“北京元石科技有限公司”，业务主要是进行多模态大模型的研发。

2016年，李岩组建的深度学习部门开始涉猎语音、文字、音乐等多种媒体形式，作为快手首个深度学习部门的技术负责人，李岩很早就注意到多模态内容理解对快手内容算法的重要性，这一思路也影响了快手之后对人工智能算法的理解和业务布局。

其实，早在2018年的CNCC大会上，李岩就强调过多模态技术的应用方向，并表示，“在学术界有很多研究还是停留在单模态，但我个人认为未来多模态会成为更有价值的研究方向”。如今，李岩独立创业的方向为自己看中的多模态大模型的开发。

王慧文

2月13日，前美团联合创始人王慧文就在社交平台发文宣布进入AI领域，称将打造中国的OpenAI。随后设立北京光年之外科技有限公司，个人出资5千万美元。美团创始人王兴随后也宣布以个人身份参与“光年之外”的A轮投资，并出任董事。据王慧文透露，下轮融资已有顶级VC认购2.3亿美元。目前，光年之外估值已达2亿美元。

3月24日，美团发布公告，前美团联合创始人、高级副总裁王慧文将从执行董事身份转为非执董，自2023年3月24日起生效。据公告披露，此次退任执董的主要原因是其希望投放更多时间在其他商业及个人事务上。

3月27日，有报道称，美团联合创始人王慧文的新创业公司光年之外，将以换股形式收购国产AI框架OneFlow，在现有团队基础上，打造中国版ChatGPT，目前收购案已通过一流科技董事会。

马占凯

3月28日，有着搜狗输入法之父之称的日前在社交平台上宣布加入光年之外公司。

公开报道显示，马占凯为前搜狗输入法产品经理，被称为“搜狗输入法之父”。2009年离开搜狗，加盟奇虎360，负责UED、360压缩等产品工作。2012年，离开奇虎360，加盟美团网任美团网顾问。

马占凯表示，大模型为基础的AGI开启了第四次科技革命，这将是一个多层次多波次的大浪潮，最终会改变一切，我必须参与其中。“我从2010年起就是美团的产品顾问，光年之外的联创团队让我又看到了像美团初创时朝气蓬勃的景象，这让我倍感信心，希望自己在加速AGI普惠人类的路上也能做出一点微小的贡献。”

李开复

半月前，在北京创新工场总部，创新工场董事长兼首席执行官、创新工场人工智能工程院院长李开复指出，在深度学习的重大突破之后，AI 已经来到从 1.0 迈入 2.0 的拐点。多模态、巨型数据集的飞速发展，AI 优化目标函数及训练模型的技术方法将大幅精进，能更好地模拟人类的认知智能。此外，AI 2.0 将会带来平台式的变革，改写用户的入口和界面，诞生全新平台催生新一代 AI 2.0应用的研发和商业化。他认为，AI 2.0将是提升 21 世纪整体社会生产力最为重要的赋能技术。

3月19日，李开复在朋友圈宣布，正在筹组一个全球化公司Project AI 2.0，致力于打造AI 2.0全新平台和AI-first生产力应用。他直言不仅要做中文版ChatGPT，更关注基于AI 2.0能力的应用前景。

“Project AI 2.0的资金、算力陆续到位，新公司期权由新团队绝对主导，首批广招大模型、多模态、NLP(自然语言处理)、AI算法工程与研究、分布式计算/Infrastructure等方向的顶级人才。”李开复甚至在朋友圈明确列出了招聘范围。

周伯文

月前，前京东 AI 业务开路人周伯文在朋友圈招募合伙人一起打造中国版 ChatGPT。自 2021 年底从京东离职后，他转去学术界，担任清华大学惠妍讲席教授、电子系长聘教授 、清华大学电子系协同交互智能研究中心主任。

同时，作为衔远科技创始人、首席科学家，他自述，“一年多前，我离开京东创办街远科技，希望通过生成式Al、多轮对话人机协同，帮助企业与消费者颠覆式地完成人工智能时代的产品创新和数智化的正确认知。”

3月1日，衔远科技宣布已经完成数亿元天使轮融资，本轮融资由启明创投领投，经纬创投跟投。周伯文也表达了衔远科技参与 ChatGPT 这一波所走的差异化路线——中国的 OpenAI 需要探索一条新的道路：垂直整合从自有基础大模型到应用、用户全场景闭环，实现生成式人工智能技术与商业价值“双落地”。

王长虎

不久前，多家媒体报道称前字节跳动视觉技术负责人王长虎将于近期从龙湖集团离职，王长虎离职后即将组建新的创业团队，创业方向将聚焦于生成式AI的视觉多模态算法平台，基于过去近20年顶级的学术研究及技术应用能力，赋能视觉相关的各大垂直应用场景。

据悉，王长虎曾任字节跳动AI Lab总监，主要技术方向包括计算机视觉，视频理解和机器学习等。其参与了抖音和TikTok等视频产品的从零到一的建设和发展，搭建了数百人的视觉技术和产品团队，建立了视觉技术和业务中台。他带领团队将相关技术广泛应用到字节跳动旗下的全线产品中，包括今日头条、抖音、TikTok等，覆盖了视觉相关产品内容生产与消费的全流程。他为集团各产品提供了AI技术支撑和业务解决方案。

贾扬清

近日，AI领域大牛贾扬清宣布离开阿里云，有媒体报道其正酝酿大模型基础设施方向创业。

贾扬清在朋友圈表示，“阿里这段旅程，最吸引我的是云计算给社会带来的独特贡献：Al，Big data， Compute，Developer，and Ecosystem。有幸能够带领计算平台事业部，一起建设大数据和AI的平台，建设从技术到产品到解决方案的团队，把大数据和AI业务做到行业领先的位置，为云上的客户创造价值。白驹过隙，我也计划走向职业生涯的下一个挑战。”

在读博期间，贾扬清开发了深度学习框架Caffe，成为全球最受欢迎的开源深度学习框架之一。2016年2月，贾扬清加盟Facebook担任研究员，而后担任AI架构总监，负责前沿AI平台开发及人工智能研究。2018年5月，Facebook将Caffe2与PyTorch 0.4合并为PyTorch 1.0，使其能够与谷歌的TensorFlow分庭抗礼。

2019年3月，贾扬清加盟阿里硅谷研究院。而后，贾扬清在阿里云担任智能计算平台事业部总裁，主要负责大数据计算和人工智能平台。

王小川

月前，王小川曾隐隐透露自身的创业意向，“OpenAI的成功，首先是技术理想主义的胜利。中国需要自己的OpenAI，就需要技术理想主义。大厂受限于自己的业务牵引，追逐资本热点的创业公司更动作变形。不止如此，这种理想主义还需要有爱国之心、商业智慧和学术尊重去获得政府支持、推动企业联盟和学术界协同。我相信中国能诞生自己的 OpenAI。”

据天眼查 App，3 月 24 日，五季智能（北京）科技有限公司成立，法定代表人为王小川，注册资本 500 万人民币，经营范围包括人工智能应用软件开发；人工智能双创服务平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；人工智能硬件销售等。

股东信息显示，该公司由王小川、茹立云共同持股。二人曾是搜狗同事，且都参与了清华大学天工智能计算研究院的建设。不过，目前尚不确定该公司是否会推出 ChatGPT 相关模型。

结语

尽管世界上对于AI的发展已经涌现出了不一样的声音，然而以ChatGPT为代表的众多生成式AI大模型，不仅仅是一款高能聊天工具，也不仅仅是图文创作的人力替代程序，如今看到的应用都还只是 AI 2.0 能力的开端，不该限制人们对 AI 2.0 未来潜力的想象。这也是众多大佬加速奔赴新战场的动力之一。

“不管你愿不愿意，GPT都将引领一场新的工业革命，意义超越互联网和iPhone的发明。它将带来生产力的大幅提升，进而提升国家竞争力。中国一定要迎头赶上。”360公司创始人周鸿祎如是说。