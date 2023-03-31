动点出海获悉，马来西亚央行BNM与新加坡金融管理局（MAS，该国央行）日前宣布，已启动了两国之间的跨境二维码支付联动项目。

据介绍，基于这一项目，两国的消费者能够通过其任意一方的二维码支付平台——分别为DuitNow QR（马来西亚官方二维码支付系统）和NETS QR（新加坡官方二维码支付系统），以线下直接扫码或者电商交易的形式进行相应的跨境零售支付。

两家央行表示，这一举措重申了两国对于改善其跨境支付的成本、速度、门槛、以及透明度方面的承诺，是东盟支付连接倡议和G20 路线图中关于加强跨境支付的理念的体现。

据悉，在疫情前，两国之间的年平均游客流量可达1200万人。

作为背景，21年9月份时，两国曾指出，计划在22年四季度时启动该支付联动项目的第一阶段。

根据当时的声明，除扫码跨境支付外，届时，项目也将允许其中任一平台的用户通过一个手机号码实现两国间的实时跨境转账。不过，在本次项目声明中，关于实时跨境转账的规划被定在了下一阶段进行。据悉，该规划预计将于今年年底上线。

值得一提的是，去年早些时候，马来西亚和印尼之间也宣布启动了两国之间的跨境二维码支付联动项目，并同样计划将在之后分阶段展开两国的实时跨境转账联动。据介绍，在疫情前，两国之间的游客数量平均可达到560万人次/每年。