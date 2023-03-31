手机和车机的融合大战从来没有像今天这么激烈。在以往，手机厂商做车机软件适配的时候，都是小心翼翼，也没有很明确想跨过各自的界限。同样的，车机软件也没有做的手机那么丰富，通常仅限于对车子本身的管理。但这是在以往，如今的情况发生了巨大的改变。智能化已经成为车机的标配，而随着硬件和技术的发展，人们对车机也提出了更高的体验要求。在这个大背景底下，手机和车机的融合开始趋于明显。

国内手机和车机的融合道路多家都在探索

但车机和手机融合的道路并不是一蹴而就的，是需要不断探索的，按照各自的能力和所掌握的资源，都采取了不同的线路。华为虽然在手机行业建树不少，但是一直不进入造车领域，有着严格的秉性。他们坚守在手机的阵地里，对于汽车厂商，则更多的采用合作伙伴的概念进行软件系统体验的反哺。虽然一直有传言华为要亲自下场造车。但现在看来任正非把这个喧嚣压了下去，再次强调“华为不造车”，有效期为 5 年。提醒大家华为要做一个更伟大的布局。此外，任正非还强调不能使用华为 / HUAWEI 出现在整车宣传和外观上，并且重点指出不能使用“华为问界”以及“HUAWEI AITO”等字眼进行宣传。

而另一个造车公司蔚来则也对车机在手机上的延展跃跃欲试。蔚来进入手机市场，显然有其更深层次的思考，不仅仅是为自己的品牌做出一个与竞争对手不一样的生态体验。蔚来汽车 CEO 李斌在去年 7 月透露公司正在推进手机业务，在去年 12 月举行的 NIO Day 2022 活动上，李斌再次表示，蔚来手机已经在造了，并计划每年开发一款新手机，像苹果一样。有报道称，蔚来手机研发团队的人员规模超过300人，吸收了大量原本来自OPPO、华为、美图、小米等手机研发大厂的工作人员。

另一方面，比亚迪则秉承寻找外部合作伙伴的方式，不断加码。比亚迪宣布，将在更广泛的新能源汽车中使用 NVIDIA DRIVE Orin 集中式计算平台。加强的合作伙伴关系扩大了比亚迪在其下一代 Dynasty 和 Ocean 系列汽车的多种车型中对 DRIVE Orin 的使用，将安全和智能的汽车推向市场。比亚迪今年早些时候还宣布，它正在与 NVIDIA 合作，通过将 NVIDIA GeForce NOW 云游戏服务引入其车辆来增强车内体验。

而魅族的想法则是，通过改变智能汽车技术架构，Flyme Auto让手机成为汽车的一部分，让升级手机和升级车机配置划等号，从而提升智能座舱使用体验，成为超越传统汽车五个域（动力域、底盘域、车身域、座舱域、自动驾驶域）的“第六域”——手机域。

为此，Flyme Auto首先实现了数据、团队和算力的贯通。同时，Flyme Auto也继承了Alive Design的设计理念，并在个性化方面尊重车主的自主选择，并预制了多种情景桌面，通过快捷中心、语音等方式，可以实现P档下快速启用。

车机系统的体验打造需要长久的沉淀

今天的车载显示器与80年代燃油车里突然塞进去一个 9 英寸图形控制中心显然不同，以前的屏幕还只是单纯的显示无法交互，关于它们如何分散注意力的争论仍在继续。尽管如此，汽车制造商仍在努力开发越来越大的内部屏幕，以取代几乎所有用于相同工作的物理旋钮和按钮。这个时候，智能化，体验完善的车机软件就有比较高的要求。

在未来的时间里，车机和手机的界限将被打破。其中软件的人才也将共同打造车机和手机融合的界面，这个趋势在接下去的时间里将会更加明显。各大硬件公司、芯片制造商、软件开发商、汽车制造商，围绕在汽车行业的周边软件势力，都在试图从汽车智能化的浪潮中获得系统的入口地位，从而遏制住通往未来交通科技的命门。

魅族提出了车机系统的解决方案。数据贯通，即从软件层面打通手机与车机的数据沙盒。从最基本的存储数据、账号信息的贯通，到让千万量级的手机应用直接上车，为用户创造全新的车机应用生态。团队贯通，整合了魅族的手机产业、亿咖通智能枢纽以及主机厂的汽车产业。打通跨行业生产流程——在汽车研发的最初阶段，就已经为手机、芯片及相应的功能预留了位置。

算力贯通，Flyme Auto重构整个底层通讯协议，整合分布式应用生态、Flyme Link互联互通框架、协议融合、异构组网等能力，使得手机真正成为汽车的一部分，快速迭代的手机算力也能够和车机算力完美融合，让用户体验更“无界”。安全方面，Flyme Auto构建了四大安全保护措施，敏感权限使用时在状态栏实时提醒并可溯源，副驾有人时自动隐藏电话、地图、相册等内容，24 小时守护用户车内隐私数据。根据规划，Flyme Auto将首先搭载在领克08车型上。

Flyme Auto的所有操作都支持Aicy智能语音控制，可选10种个性化语音以及1221种离线语音指令，支持多角色切换，手机上的日历事件，也能自动同步上车，并进行主动语音提醒。但即便这样，还仅仅是停留在了产品的层面上，什么样的表现还需要真实的市场验证，需要时间的考验。

总结：车机和手机的融合在未来会迎来更残酷的竞争。可以预见的是，后期会带来更多的玩家。随着汽车智能化的提升，会有越来越多的对手参与进来。接下去一个重量级的选手，就是造手机起势的小米。对于小米来说，亲自下场造车，显然也能利用在手机上积累的软件和体验优势。至于市场会给出什么答案，我们拭目以待。