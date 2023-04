起亚透露了其首款三排座椅电动 SUV 起亚 EV9 的全部细节。这款车将成为起亚最重要的车型,加入到竞争激烈的电动SUV市场中来。同时可以确认的是,这是款将会在中国市场征战的重要竞争车型,对于中国本土造车新势力来说,也是最大的挑战。毕竟,在SUV电动车这个领域,中国本土车厂出货量不错,但以往传统的造车厂家在这块的布局不多,尤其是有产品力的车型较少。而EV9作为新车型,必将给这个湖水掀起有一阵波澜。

EV9性能将非常强大,供电功能符合家庭需求

驾驶舱配备了“全景宽屏显示器”,它汇集了一个 12.3 英寸的集群显示器、一个 5 英寸的段显示器和一个 12.3 英寸的信息娱乐系统显示器。EV9 的信息娱乐系统 Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) 引入了快速控制、集成搜索和新 EV 模式等新功能。特别是,新的 EV 模式允许驾驶员在单个页面上检查和控制所有 EV 特定信息和功能。该功能还允许驾驶员根据自己的喜好以小部件样式的方式自由编辑和配置界面。

EV9 基于全球电动模块化平台 (E-GMP),根据世界统一轻型车辆测试程序 (WLTP) 确保纯电动续航里程为 541 公里。超快的 800 伏充电能力可在约 15 分钟内为车辆充电 239 公里。后轮驱动 (RWD) 标准型号提供 76.1 kWh 电池,而 RWD 远程和全轮驱动 (AWD) 型号均配备 99.8 kWh 电池。

初步数据显示,RWD Long Range 车型采用 150 kW / 350 Nm 电动机,能够在 9.4 秒内从 0 公里/小时加速到 100 公里/小时。同样由单个电动机驱动的 160 kW / 350 Nm 变体,标准 RWD EV9 可以在 8.2 秒内从 0 加速到 100 公里/小时。AWD 车型配备了两个电动机,总输出功率为 283 kW,组合扭矩为 600 Nm。这种强大的组合使 SUV 仅需 6.0 秒即可从 0 公里/小时加速到 100 公里/小时。

EV9 通过其集成充电控制单元 (ICCU) 具有车辆对负载 (V2L) 功能,从而能够从车辆电池中释放能量。起亚表示,EV9 将能够为其他设备提供 3.68 kW 的功率,无论是笔记本电脑、迷你冰箱,还是为另一辆 EV 充电。起亚表示,800V 平台将能够在短短 15 分钟的直流快速充电中获得大约 239 公里(约 149 英里)的续航里程,这对于未来家庭电动 SUV 的公路旅行来说是完美的。

在最近的展示中,起亚还推出了一款新的 GT 系列,该系列将于今年晚些时候出现在特定市场。除了标准车型外,起亚还推出了 GT-Line 车型设计,其独特的美感使其有别于标准车型。前后保险杠、车轮和车顶架进行了改造,采用独特的黑色调色板,散发出强烈而自信的气息,使其有别于标准车型。值得注意的是,GT-Line 采用独特的数字图案照明格栅,为其本已令人印象深刻的设计增添了活力和精致的元素。

好吧,令我们惊讶的是,起亚总裁兼首席执行官 Ho-Sung Song 表示,该汽车制造商实际上正在开发 EV9 高性能 GT SUV,并进一步表示它将“重新定义性能对电动汽车的意义”。令人振奋的消息,但 Song 随后表示我们要到 2025 年初才能看到该版本。

E-GMP 平台的另一个巨大优势是其集成充电控制单元 (ICCU),允许从 EV 电池释放能量以为其他设备供电。这被称为车辆到负载或 V2L。

我们已经通过现代 IONIQ 5 和 IONIQ 6 自行探索了该功能,但起亚在 EV9 上更进一步,率先推出了另一项功能。起亚的全电动 SUV 将配备支持车到家 (V2H) 的技术,允许未来车主在紧急情况或停电期间使用 EV9 的备用电源。

此外,起亚表示,其 EV9 客户最终将能够在未来添加车辆到电网 (V2G) 功能,使他们能够将多余的能源实际供应回当地的电网以获取利润。要实现此功能,需要克服很多繁文缛节,但如果成功,它可能会彻底改变游戏规则。

EV9的数字和智能化体验提升到一个新高度

除了 EV9 的标准功能外,Kia Connect 数字商店还提供多种选择。这使客户能够通过升级 SUV 的数字功能和服务来不断更新他们的 EV9,而无需将车辆带到经销商处。EV9 的“数字图案照明格栅”技术可以通过添加“照明图案”功能得到进一步增强。客户还可以通过可选的 Boost 功能为 AWD EV9 指定额外的性能,该功能可为电动机提供额外的 100 Nm 扭矩。

起亚的 Remote Smart Parking Assist 2 (RSPA 2) 也作为一项数字功能提供,内容流也是如此,供乘员使用车辆的视听、导航和远程信息处理 (AVNT) 系统。

在高级驾驶辅助系统 (ADAS) 方面,起亚正努力实现 SAE 3 级自主性,EV9 将配备必要的组件,15个传感器,包括两个激光雷达,使其能够在全方位360度视野内扫描和检测物体,从而能够对路况和其他道路使用者做出探测和反应,防止潜在碰撞。

它当前的迭代将具有远程智能停车辅助、后方交叉路口防撞辅助、盲点检测、车道保持辅助和智能巡航控制。高速公路驾驶辅助系统 2 允许变道,并使用手动检测来确认驾驶员的注意力。最后,Digital Key 2 将允许未来的 EV9 车主仅使用他们的智能手机打开和启动他们的汽车——这是起亚的又一个首创。

可持续性材料的应用在 EV9 中大放异彩

多年来,起亚一直是真正拥抱电气化并力争到 2045 年在整个业务中实现真正碳中和的全球汽车制造商之一,但在 EV9 SUV 展示期间,我们了解到它再次突破了可持续造型的界限。

EV9 将是起亚首款展示该汽车制造商可持续发展设计三步战略的车型,其中包括逐步淘汰皮革、增加生物基材料的使用以及将 10 项“必备”可持续发展项目应用于每款车型,从标准装饰一直到顶级选项。以下是起亚电动 SUV 中的一些示例:

回收聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET)

仪表板、车门和立柱装饰中的再生绒面革和再生热塑性烯烃 (TPO)

地板地毯中使用的回收渔网

BIO PU(生物聚氨酯),来源于玉米和桉树,用于替代皮革和PVC

在色彩选择方面,EV9从光、气、土、水等四大自然要素中汲取灵感,将自然之美融于EV9的设计理念中。EV9提供六种不同内饰配色组合,包括浅色的现代灰到优雅的自然色调,以及GT-Line车型的运动色调。

总的来说,起亚EV9是一款产品力到位的车型。起亚还宣布即将启动以“由此出发,重塑移动出行”(Here to reshape the way we move)为主题的全球系列宣传活动。该口号彰显了起亚对创新的承诺,以及对更加可持续、高效和便利的未来愿景的追求。至于它会代表起亚在中国交出什么样的答卷,还有待市场给出答案。