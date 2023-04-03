特斯拉交付量再创新高但低于市场预期。4月3日，特斯拉官方微博公布了2023年第一季度的交付数据。特斯拉2023年第一季度交付电动汽车42.29万辆，环比增长4%，同比增长36%，创下历史新高，略低于华尔街此前预期的43.2万辆。

从具体车型来看，今年一季度，Model S/X交付了1.07万辆，产量为1.94万辆；Model 3/Y交付了41.22万辆，产量为42.14万辆。

特斯拉表示，将继续向“针对不同区域市场更加均衡的批量生产”过渡，其中包括正在运往EMEA地区（欧洲/中东/非洲)以及亚太地区的Model S/X车型。

目前，特斯拉共有4款车型在售，由美国的两个工厂、中国上海工厂、德国柏林工厂生产装配。今年3月的投资者日上，特斯拉CEO埃隆·马斯克宣布了在墨西哥建厂的计划。

去年年末和今年年初，特斯拉在中国、美国、欧洲等主要市场开启了多次大幅度降价。1月26日，在2022年第四季度财报电话会议上，马斯克表示，尽管汽车市场可能正在收缩，但目前特斯拉的需求大幅增加，今年一月份，特斯拉的订单量几乎达到了产能的两倍之多。

在2022年第四季度财报中，特斯拉方面预计，2023年汽车交付量将达到180万辆，这将较2022年增加37%，不过，这一增幅将略低于2022年的40.3%。

特斯拉将于2023年4月19日周三市场收盘后公布2023年第一季度的财务业绩。

来源：澎湃新闻