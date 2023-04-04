动点出海综合多家外媒消息获悉，印尼政府已于本周一宣布，为了推进电动汽车的进一步普及，已将该国电池电动汽车（battery-based EV）的销售增值税从此前的11%降低到了1%。

据了解，该激励计划于本月起正式生效，并持续到今年年底。

根据相关声明，这项计划主要适用于由本地生产的零部件构成的电动汽车和公共汽车（本地生产零部件的占比至少达40%）。

作为背景，上月早些时候，为了进一步促进电动车辆（包含两轮电动车和四轮电动车）在当地的销售和普及，印尼当局将推出一项针对车辆制造商、零售商、消费者三方的激励计划，预计从中覆盖20万辆电动摩托车、3.59万辆电动汽车、以及5万辆油改电摩托车的配额。

当时，有知情人士称，印尼将向相关制造商和零售商支付 700 万印尼盾（约合3200元）/每辆的补贴，用于促进电动摩托车的销售和两轮车辆的电动化改造。并且相似的是，该计划称，想要获得两轮车相关的补贴资格，厂商需确保车辆是在印尼生产，或者在印尼国内采购了至少40%的零部件。

另一方面，在21年7月，为了降低消费者的负担，印尼当局也把该国纯电电动汽车的奢侈品销售税降低到了0%（插混汽车则为15%）。

目前，印尼已为国内电动车的普及定下了相应目标——到2030年，至少要有1300万辆电动摩托车和220万辆电动汽车。

而为了达成这一宏大目标，除了上述的相应激励举措，在汽车的生产方面，印尼也在不断吸引外界企业的关注。据悉，LG和现代汽车已开始在印尼建设电池和电动汽车组装工厂。并且在今年早些时候，有消息表示，印尼当局已接近与比亚迪和特斯拉敲定协议，从而在该国境内投资生产电动汽车。