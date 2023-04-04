4月4日，深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）宣布，其全资子公司Techdow USA Inc.（以下简称“天道美国”）于2023年3月30日与正大天晴药业集团股份有限公司（以下简称“正大天晴”）签订分销供应协议。

根据协议，正大天晴作为福沙匹坦二葡甲胺在美国的简化新药申请（ANDA）获准方，授予天道美国于美国全境商业化该药物的许可，天道美国将负责该药物在美国市场的商业化工作，包括营销、推广、销售和分销产品。同时，天道美国将向正大天晴以约定价格购买该药物，并按照一定的比例与正大天晴共享合作药物销售净利润。

福沙匹坦二葡甲胺是一种Neurokinin 1（NK-1）拮抗剂，用于预防化疗引起的恶心和呕吐。国际指南普遍推荐NK-1受体拮抗剂+5-HT3受体拮抗剂+地塞米松三联方案作为一线止吐方案，预防高呕吐风险（HEC）化疗方案引起的恶心呕吐。由于该药疗效肯定、安全性高，且注射给药能够提供更大的灵活性和便利性，因此临床适用广泛，拥有很大的市场需求。正大天晴的福沙匹坦二葡甲胺于2021年3月获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准。此前，该药已获欧盟和中国批准上市。

天道美国成立于2021年5月，并于2022年初开始在美国销售标准肝素钠注射液并取得良好销售业绩。其团队成员皆深耕医药行业数十年，在品牌推广和仿制药销售方面拥有丰富的实战经验。经过评估，福沙匹坦二葡甲胺于美国的销售模式和销售渠道与标准肝素制剂全面重合，因此对于天道美国自营团队而言，福沙匹坦二葡甲胺及公司肝素制剂的销售具有高度的协同效应。天道美国可凭借成熟的自营销售网络及渠道，在新增较低的销售成本下对合作药物进行推广和销售。

来源：医药魔方