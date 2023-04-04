近日，湖南移动联合中兴通讯在常德完成SPN动态AI节能技术现网验证，完善AI算法与流量预测模型，在保障业务安全与性能的同时有效降低网络功耗。网管监测数据与现场实测数据证明，采用该节能方案后，湖南移动SPN网络实现16.67%的节能效率，在2022年15.28%的测试结果基础上实现进一步提升，充分证明动态AI节能技术在SPN节能减碳中的巨大潜力，为助力湖南移动推动承载网络绿色转型提供了新动能。

湖南省处于“东数西算”八大国家算力枢纽节点的正中区域，承担起促进我国数据中心由东向西梯次布局、统筹发展，推动实现“东数西算”循序渐进、快速迭代的重要使命。为此，湖南移动积极推进5G建设与产业数字化转型。随着承载网络迎来海量业务接入及带宽流量增长，网络能耗也水涨船高。湖南移动希望寻求有效的节能手段来降低运维成本，实现“双碳”目标。

为达成以上目标，中国移动联合中兴通讯共同打造了创新的SPN动态AI节能技术，并在湖南移动现网完成试点，解决了现网运行过程中承载网设备保持满负荷能耗工作状态，无法灵活的随着业务负载需求波动调整能耗的问题。在试点中，中兴通讯智能管控系统ZENIC ONE能够基于不同业务场景及其历史流量数据，在判断业务特性的基础上利用智能AI算法预测网络流量的长期波动趋势，并通过流量仿真评估节能风险，为节能策略的选定提供依据。此外，该智能管控系统可对设备功能模块实施动态休眠或唤醒，调节设备能耗状态，精准匹配业务负载需求，实现全网的智能动态降耗。

此次试点为帮助湖南移动节省用电开支、提升网络商业价值提供了一条有效的技术途径。以常德地市SPN网络为例，其现网承载设备在部署该功能后，预计年节电量50万度，若推广至湖南全省，预计年节电可达200万度，年减标准煤达598吨，同时每年可为湖南移动节省大量运维成本。

绿色集约，“双碳”发展，中兴通讯将继续联合湖南移动开展深度合作，深耕节能减排技术，共同打造“高效、融合、智能、低碳”的SPN综合承载网络。