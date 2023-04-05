丰田在全球汽车制造中占据主导地位。它不仅是日本最大的公司，而且经常是世界第一的汽车制造商（有时会与大众汽车交换这个头衔）桂冠的持有者。因此，该公司的行动可以为汽车行业定下基调。而如今，丰田面对全球电气化的造车趋势，不得不做出改变。

丰田之前一直固执己见不做电气化表态

丰田以其著名的“改善”生产方法赢得了汽车行业以外的制造企业的尊重。丰田对效率的关注影响了全球制造业——但最近对其造成了一定的损害，因为在 COVID-19 供应链中断期间，准时制生产被证明是灾难性的。

在首席执行官丰田章男的领导下，丰田在电动汽车方面明显落后。该公司花了很长时间才将旗下的电动汽车推向市场，而其首款全电动汽车 bZ4X 并没有获得市场的大幅认可。虽然这款车已经开卖，但在电动汽车在几乎所有汽车制造商的阵容中变得越来越前沿和中心的世界中，该公司的电动汽车销量仍然非常低。

除此之外，更糟糕的是，丰田在过去十年中一直积极反对电动汽车。该公司一再散布电动汽车错误信息，包括在广告和日本学校中。它被评为地球上关于气候政策最具阻碍性的实体之一，它拒绝加入电动汽车采用的国际协议（尽管该协议的 2040 年目标一开始就很薄弱），并且它与反环境力量一起试图停止清洁空气立法。

作为日本工业的领导者，丰田（以及其他日本汽车工业）在电动汽车上的强硬态度导致一些人警告说，如果日本经济不振作起来，丰田可能会大幅下滑。但这一切都发生在丰田章男治下。丰田无法——或者更准确地说，缺乏适应电动汽车领域的意愿——似乎是他辞职的一个因素。丰田章男似乎承认他无法领导公司完成适应未来所需的变革水平，他说：为了推进丰田的变革，我已经做出决定，在我担任董事长期间支持一位新总裁对我来说是最好的。

即将上任的首席执行官 Koji Sato 曾担任雷克萨斯的品牌主管，领导雷克萨斯的电气化工作。丰田章男之所以选择佐藤，是因为他有能力“在未来不可预测的时代推动变革”。他于 4 月 1 日开始上任，并且已经表示他想认真对待电动汽车。

消费者和一些组织建言丰田转向电气化

在佐藤上任之际，代表 26 个国家数百万支持者的 54 个消费者和环保团体联合要求新任首席执行官佐藤先生“承诺2030 年在美国和欧洲逐步淘汰所有内燃机汽车，到 2035 年在全球范围内实现这个目标。” 这些团体还要求丰田立即停止其“反气候游说”。

这项工作由总部位于美国的非营利性消费者权益保护组织 Public Citizen 牵头。其他著名的签署方包括绿色和平组织日本分会和雨林行动网络，以及生物多样性中心、电动汽车协会、GreenLatinos、Coltura、EarthJustice 和塞拉俱乐部。这封信列出了来自世界各地的许多其他参与团体。这封信没有拐弯抹角。虽然它确实“要求”丰田做出这些承诺，但它也指出了“丰田几十年来在电动汽车采用方面造成的伤害和欺骗”，包括在排放测试中作弊，这导致了创纪录的 1.8 亿美元罚款。

这封信指出，研究表明化石燃料每年造成数百万人死亡，占全球死亡人数的五分之一。私家车是造成这种化石燃料污染的主要原因，它危害着世界各地的人类健康。这封信最后认可即将上任的首席执行官佐藤领导雷克萨斯走向电气化的行动，以及最近领导行业的承诺，但要求做出几项具体承诺：

到 2030 年在美国和欧洲，到 2035 年在全球范围内逐步淘汰内燃机汽车（包括混合动力车和插电式混合动力车）；

使宣传和游说与逐步淘汰内燃机的目标保持一致，并成为整个经济体 100% 可再生能源的代言人；

要求到 2035 年在全球供应链中 100% 使用可再生能源；

到 2025 年，与一家钢铁生产商签署无化石原钢采购承诺，并承诺到 2050 年采购 100% 无化石钢材；

要求负责任地采购电池矿物，并开发可轻松重复使用和回收矿物的电池设计；

对原住民的自由、事先和知情同意权做出明确承诺，这应扩展到供应商。

丰田在市场上遭遇更大的竞争压力

在中国市场，本土的车企和新创的势力正在电动车市场上攻城略地，直接对日系车形成了压力。中国的新排放规定早在 2016 年就已公布，并将于 7 月生效。这给了汽车制造商将近七年的通知时间来整合并准备生产和销售污染较少的汽车，有足够的时间将新车型从最初的概念完全投入生产。

这些规定并未禁止所有燃油汽车，但确实对内燃机汽车排放的几种污染物设定了更严格的排放标准。一氧化碳、氮氧化物、微粒和其他污染物都必须减少一半或三分之一。中国最初采用电动汽车的速度有些慢——2015 年，电动汽车的市场份额仅为 0.84%，与美国的 0.66% 市场份额相似，远低于加州当时的 3.1%。但到 2022 年，美国的市场份额仅上升到 7.2%，加州上升到 18.7%，而中国的电动汽车市场份额现在高达 30%，在此过程中超越了其他几个国家。所以中国起步有点晚，但近年来发展速度快得多，令企业措手不及。

中国本土的公司比亚迪电动车销量不错，特斯拉也一直都卖着不错的销量。丰田则并不是那么快。中国在电动汽车采用方面的转变可能是一个特例。它已经从一个相对落后的国家变成了全球领导者之一，现在在当前的电动汽车市场份额中仅次于北欧。我们已经看到其他地区转向电动汽车的速度比预期的要快。即使是长期以来以电动汽车普及率着称的挪威，也让许多人感到意外。该国计划在 2025 年结束燃油汽车销售，但已经基本完成。

这种供需不匹配是因为汽车制造商十年来一直低估了电动汽车的需求。很长时间以来，我们一直听说需求不存在，突然之间，现在我们听到了相反的声音。但是，如果您等到需求太高而无法满足时才做出反应，那么在满足该需求之前，您仍然需要多年的准备工作。在这一点上，对于一些汽车制造商来说可能已经太晚了。即使是地球上最大的丰田公司，似乎也可能会因为他们的固执而受苦（连同其他日本汽车制造商，也许还有日本整个国家）。丰田的新 CEO Koji Sato 已经给出了一些他想要扭转局面的迹象，不过现在看来步伐还不够快。

虽然丰田计划提高其车队的电气化水平，但该公司目前表示计划在 2030 年销售 350 万辆电动汽车。这仅占公司目前年销售额的三分之一左右，尽管与 16,000 辆相比有很大增长，或上一财年全球销售额的 0.2%。相比之下，全电动竞争对手特斯拉去年售出了 130 万辆电动汽车。即使是古板的老通用汽车也计划到 2030 年实现 40-50% 的电力销售。

刻不容缓，丰田必须加快电气化进程

许多地区都在寻求到 2035 年实现全面电气化的要求，几家汽车制造商同意，并计划在 2035 年之前实现全电动化。捷豹、阿尔法罗密欧、莲花、宾利、凯迪拉克、梅赛德斯、Mini、劳斯莱斯和沃尔沃都承诺到 2030 年，所以这个时间表并不是不可能的。当然，还有一个品牌拥有 2030 年的全电动目标：雷克萨斯。这是在由新上任的丰田 CEO Koji Sato 领导时宣布的。

所有这些汽车制造商都聪明地在监管要求出台之前为电气化做好准备。电气化正在迅速发生，一旦达到临界点，这种转变就会迅速产生推波助澜的效应。挪威的目标是在 2025 年结束汽油汽车的销售，但他们已经提前几年接近于零。

此外，电气化已经让几家公司大吃一惊。建立电池工厂、分销网络、充电网络、培训（并说服）汽车经销商如何销售电动汽车等都需要时间。丰田本可以早就开始这些努力，但许多公司现在才开始建设电池工厂。这导致缺乏远见的公司更容易受到供应限制的影响。例如，就在本周，福特首席执行官吉姆法利表示“电池是制约因素”。

因此，更快的电气化途径不仅对地球上的每个生物都更明智，而且对公司也更明智。丰田已经很晚了，必须非常努力才能赶上。但如果新任 CEO 知道什么对丰田作为一个商人有好处，什么对人类有好处，他就会付出努力并调整他的公司以对世界和他的股东负责任地行事。我们期待一个更加电气化的丰田汽车公司。