4月6日，记者从鹏辉能源官方获悉，鹏辉能源拟投资70亿元，新增建设年产21GWh（吉瓦时）储能电池项目；项目计划于2023年6月底前开工建设，于2026年12月底前建成投产。

对此，鹏辉能源方面表示，本次投资将进一步完善产能布局，增强其储能业务的影响力和综合竞争力，满足未来业务发展和市场拓展的需要。

此外，鹏辉能源全资子公司河南省鹏辉电源有限公司拟投资建设河南鹏辉大型储能锂离子电池生产线建设项目，该项目总投资计划约3亿元。3月鹏辉能源表示定增事项获得证监会同意注册批复；据悉鹏辉能源拟非公开发行不超6919.37万股，募资不超34亿元，用于智慧储能制造基地项目（年产10GWh储能电池项目）及补充流动资金。

对于钠离子电池，鹏辉能源也在回答投资者问答时表示其聚阴离子体系的钠离子电池循环次数已达6000次以上，层状氧化物体系的钠离子电池已交车厂装车测试，钠电正极材料的研发、生产也在正常进行，待产业链成熟、上游原材料大规模生产使得钠电成本与锂电比有比较优势时，预计钠电会大规模生产。按照鹏辉能源发布业绩预告，其2022年预计实现净利润6亿元至6.92亿元，同比增长228.89%至279.28%。

来源：新京报