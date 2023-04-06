受新冠疫情的影响，全球健康与健身应用下载量在2020年增长近50%。与此同时，该赛道应用内购收入也持续多年高速增长，2022年再度提升19%至28亿美元。本报告将介绍健康与健身应用全球下载量和收入趋势，以及头部应用和发行商表现，同时针对该品类广告投放进行深入分析。

全球健康与健身应用收入持续攀升

受新冠疫情的推动，2020年全球健康与健身应用下载量环比增长近50%，突破27亿次。尽管随着新冠疫情影响的减弱，过去两年全球下载量有所回落，但仍高于疫情前水平。

近年来全球健康与健身应用内购收入持续攀升，2019年至2021年分别实现43%、50%和33%的增长。2022年这一品类全球内购收入突破28亿美元，创历史新高，预计2023年全球健康与健身应用收入将超过33亿美元。

北美市场健康与健身应用收入显著增长

过去数年，北美一直是全球健康与健身应用收入最高的市场，2022年增长32%，逼近17亿美元，在全球同类应用的收入占比从2021年的53%提升至59%。

2022年，拉丁美洲、东南亚和中国台港澳市场健康与健身应用收入增长同样显著，增长率分别达到22%、16%和18%。

安卓设备健康与健身应用主要投放Admob和Unity平台

2022年3月至2023年3月，全球iOS设备健康与健身应用广告主要投放在YouTube和AppLovin平台，其中YouTube贡献了韩国iOS设备81%的健康与健身应用广告。安卓设备的广告集中投放在Admob和Unity平台，在美国市场，安卓设备上超过90%的健康与健身应用广告来自Admob。

头部健康与健身应用热门广告素材通过真人使用场景，强调产品功能的简单易用性、趣味性和丰富实用性。《Daily Yoga》广告素材通过真人演示锻炼和游戏相结合的场景，降低了运动的枯燥感，突出应用的趣味性。

运用创意剧情突出产品功能，也是头部健康与健身应用热门广告素材的常用策略。正念冥想应用《Headspace》广告通过该应用改善都市白领紧张情绪的剧情，引发用户的共鸣。

来源：SensorTower