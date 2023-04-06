靶向蛋白降解领域是新药开发的热门领域。今日，默沙东（MSD）公司和Incyte公司分别与聚焦靶向蛋白降解的生物技术公司达成合作，布局蛋白降解领域，合作数额总计高达近30亿美元。

默沙东与Proxygen联合开发分子胶降解剂

Proxygen公司宣布与默沙东达成一项为期多年的研究合作和许可协议，共同发现和开发针对多个治疗靶点的分子胶降解剂。

Proxygen高度通用、专有的发现引擎，支持针对难以成药或不可成药靶点的分子胶降解剂的大规模特异性和无偏倚的筛选。公司已经与勃林格殷格翰和德国默克达成合作。根据协议，Proxygen将从默沙东获得预付款，并有资格获得高达25.5亿美元的研究、开发和商业里程碑付款。

“对分子胶降解剂认识的进步正在为开发创新治疗模式开辟令人振奋的新途径，”默沙东副总裁兼发现化学负责人Robert M. Garbaccio博士说，“我们期待与Proxygen团队合作推进这一有前景的研究领域，评估治疗疾病的新机会。”

靶向难于成药肿瘤学靶点，Incyte合作开发分子胶降解剂

Biotheryx公司今天宣布，与Incyte公司达成研发合作和许可协议，共同发现和开发针对创新肿瘤学靶点的分子胶蛋白降解剂。

Biotheryx的创始和科学团队的成员之前开发了第一个美国FDA批准的Cereblon调节剂，Cereblon是参与蛋白降解的E3连接酶。该公司结合在Cereblon结合方面的专业知识构建了专有的PRODEGY平台。其双功能降解剂管线包括针对泛KRAS突变癌症的SOS1降解剂、针对实体瘤的CDK4/6降解剂和针对炎症性疾病的PDE4降解剂。分子胶管线包括一款理性设计的GSPT1和IKZF1/3的双靶向分子胶降解剂。

根据协议，Biotheryx将利用其PRODEGY平台，针对多个历史上不可成药的肿瘤靶点，发现并初步开发分子胶降解剂。Biotheryx将从Incyte公司获得1300万美元前期付款，并有资格获得未来潜在高达3.47亿美元的监管和商业里程碑。

“Incyte正在利用突破性科学，为患者提供未满足需求的新治疗方案，”Incyte执行副总裁兼首席科学官Dashyant Dhanak博士说，“Biotheryx团队在靶向蛋白降解方面具有显著的专业知识，靶向蛋白降解是肿瘤学中最有前景的模式之一，我们期待着合作开发能够帮助改善患者生活的疗法。”

来源：药明康德