我们分析过丰田所遭遇到的转型电气化的压力，现在这家公司已经向世界发出了新的战书，打算从根本性上转变现有的战略，向电气化倾斜。

丰田在接替丰田章男总裁的佐藤浩司的领导下公布了新的电气化战略。虽然该公司计划继续提供配备各种动力总成的车辆，但它更加重视电池电动汽车的开发车辆（BEV）。与以前的管理相比。这种“多途径方法”反映了丰田致力于满足客户的多样化需求，同时推进可持续移动解决方案。

在新的战略表态中，佐藤宣布丰田计划到 2026 年推出 10 款新的纯电动汽车(BEV)，旨在显著扩大公司的零排放范围。此举对于丰田跟上其竞争对手的步伐至关重要，因为其目前的零排放汽车系列落后于其中许多汽车。尽管丰田没有提到其之前的到 2030 年每年销售 350 万辆 BEV 的目标，但该公司估计到 2026 年每年将销售 150 万辆 BEV。这比丰田在 2022 年销售的 22,500 辆 BEV 有显著增长。

在新的电动汽车中，2025 年将有一款新的 3 排 SUV 将在美国生产，电池来自北卡罗来纳州的工厂。丰田还在为中国开发两款将于 2024 年推出的新型电动汽车，加入本地市场的 bZ4X SUV 和 bZ3 轿车。最后，面向亚洲和其他新兴市场的小型电动汽车和全电动皮卡将于 2023 年底投产。虽然没有提供有关即将推出的其他车型的更多细节，但丰田已经预览了其中一些概念车，包括Tacoma EV、Crown EV 和bZ 紧凑型 SUV。

丰田执行副总裁 Hiroki Nakajima 讨论了该公司的下一代纯电动汽车 (BEV) 计划，该汽车计划于 2026 年后问世。这些 BEV 将与现有车型有很大不同，将更高的效率与更令人兴奋的驾驶相结合特征。具体来说，中岛指出，下一代电动汽车将“通过使用效率更高的电池来提供两倍的续航里程”。他还承诺，他们的设计和驾驶性能将令人印象深刻，称他们将“让人心跳加速”。作为这些即将推出的车型的预告片，雷克萨斯品牌的草图出现在屏幕上，描绘了一款带有鲜明造型线索的低腰斜背车。

为了实现这些计划，中岛宣布在丰田组建一个新的专门部门。该部门将由一名“全权领导”领导，负责与电动汽车相关的开发、生产和业务运营的各个方面。该部门被称为“一体化团队”，将处理与电动汽车相关的所有职能。

此外，丰田执行副总裁 Yoichi Miyazaki 概述了公司在每个地区的重点。在欧洲，丰田将强调造型和驾驶性能，而在中国，重点将放在电气化上。在日本，丰田将专注于开发紧凑型汽车和小型货车，而在北美，重点将放在大型 SUV 和皮卡上。最后，对于全球南部地区，丰田的重点将放在质量、可靠性和可负担性的性价比上。

通过关注每个地区的具体需求和优先事项，丰田希望开发满足全球客户多样化需求的车辆，并成为全球移动市场的领导者。至于能否实现大船掉头，还有待观察。