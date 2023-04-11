以下内容来自 Canalys：

2022年，全球智能手机出货量跌至12 亿部以下，消费者需求不振是该行业面临的最大挑战。这一现象的原因有很多，比如宏观经济的影响，限制了消费者的支出；加之新款手机的更新幅度较小，很多人决定继续使用疫情期间购买的手机，导致智能手机的换机周期延长。这也从另一个层面说明，智能手机市场存在一个根本性的问题：缺乏创新。换机周期一直都是智能手机行业发展的驱动力之一，如今，5G、AI整合和安全性已成为这个行业新的增长点。为了实现产品差异化，各大品牌也在努力寻求其他的路径。

智能手机的创新方式已悄然发生改变。大步变革几乎不见踪迹，大多数都只是小幅升级。对厂商来说，这意味着很难围绕设备创造兴奋点，实现产品差异化更是难上加难。部分安卓厂商正在努力提升硬件性能，以设法对标苹果。安卓品牌在过去几年中瞄准了可折叠设备，将其视为挑战苹果、展示创新的新方式。如今折叠机型亮相市场已有几年的时间，各品牌纷纷上新，尤其是在三星的加持下，折叠机开始普及。但相比厂商的热情，消费者的接受程度有限。2022 年所有智能手机中，可折叠设备的出货量占比仅略高于 1%（约 1400 万部）。因此，智能手机品牌需要在其他领域寻找方法，在激烈的市场竞争中开辟出一条新路。

2月份的世界移动通信大会 (MWC) 中，多家OEM厂商和其供应商发布了多个重磅产品。尤其是智能手机厂商与芯片制造商联手，通过新一代人工智能芯片，创造出具有吸引力的应用。但这些芯片不能只带来相机和性能改进，必须还要为用户创造更多价值。高通公司(Qualcomm) 展示了一个使用其旗下骁龙 8 Gen 2 SoC创建的在“边缘计算 (edge AI)”运行的十亿参数文本生成图像（Text-To-Image）模型。这些模型如果能够应用，设备将可以更好地提高终端用户的效率。通过这些功能，各品牌可以在改善客户体验方面实现创新。但目前来看，这些功能只能嵌入高端设备使用的旗舰芯片中。想要在中端和入门级设备中普及，还有很漫长的路要走。要知道，现在中端安卓机型推出的很多“新”AI 拍照功能，对高端机而言都是较老的版本。

一直以来，各大品牌都非常依赖人工智能和 5G 整合。虽然部分人工智能应用仍可用于 4G 智能手机，但很多厂商仍希望通过 5G 服务提供更好的用户体验。Canalys的研究显示，2022 年第四季度，具备 5G 功能的设备占总出货量的 59%。但 5G 市场的推动力，仍取决于芯片制造商和电信公司。5G 服务的成本仍然很高，而且这项新技术尚未带来任何全新应用，也缺乏大众市场的用例。既然智能手机厂商无法展示5G 功能设备的实用优势，消费者自然不会产生奇货可居的心理，使得销售结果自然不温不火。

智能手机新使用案例有限，以及新兴技术的采用率缓慢，使得5G设备在 2023 年的市场出货量可能接近 2022 年。总体而言，除了面临宏观和微观经济挑战，新的使用案例也是行业需要长期解决的难题。

Canalys建议，在努力创新设备的同时，关注三个关键标准：

个性化整合：设备自身必须利用人工智能了解消费者的日常使用情况，进行自我迭代，然后提供个性化体验。目前人工智能主要用于相机和其他应用。所以，提供更多以效率为重点的个性化体验，将有利于吸引大众市场。

教育终端用户：如今的智能手机配备了许多先进功能，但大多数客户都感觉这些功能太复杂，导致用户很少使用它。所以品牌必须帮助客户轻松理解这些功能，充分发挥它们的作用。

通过体验进行创新：安卓品牌的设备硬件和软件之间，仍未做到无缝整合。为了在竞争中脱颖而出，品牌必须设法提供一个简单、干净、高效的用户界面。

由于应用的创新速度缓慢，品牌难以在消费者中创造需求，消费者自然难以产生升级新设备的冲动。但厂商仍可使用差异化功能进行创新，为产品创造潜在的市场。