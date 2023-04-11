

为促进科技创新产业与金融资本的深度融合，加快实现科技产业的落地与繁荣，BEYOND组委会将设立投融资对接会，在每天路演结束后，场地将开放给投资人与企业进行一对一高效深入交流，整场活动将打造开放的交流环境，邀请来自全球150家知名投资机构及投资人参与其中，初创企业项目负责人就项目背景、核心技术、市场规划等方面展开介绍, 投资机构现场为初创企业对症下药, 开出良方, 助力创新事业发展。

在过去两届投融资对接会中，淡马锡、高瓴资本、IDG资本、深创投、EURAZEO、光速中国、Gobi Partners、Andreessen Horowitz、创新工场、五源资本、光大控股等投资机构集中亮相，助力初创企业快速成长。



以往部分参与投资机构（点击查看大图）

目前组委会已收到300余家企业及项目报名信息，覆盖可持续发展、生命科学、消费科技三大板块。投融资对接会不仅促进创新创业者与全球顶尖投资人充分交流，为创新创业者及资本建立起一座高效对接的投融资桥梁，同时为投资人及投资机构提供优质项目来源，提供更多双向选择机会，切实落实合作共赢的投资环境，充分发挥金融对科技的支持作用，助推前沿科技高质量发展。

报名通道

BEYOND将做好项目对接准备工作，希望帮助投资机构挖掘出更多更好项目，同时让更多初创企业快速成长, 助力科技创新产业更加高效快捷发展，激发市场活力，驱动经济高质量发展！

更多特色活动

DEMO DAY

关键词：投资人、企业代表媒体

新品发布专场

关键词： 全球媒体出席、汇聚全球目光、降本增效

BEYOND Awards

关键词： 权威发布、大会焦点

关于 BEYOND

BEYOND Expo创立于2020年，成功举办两届，目前已是亚洲最具规模和影响力的国际科技博览会之一，累计招募展商800家，500余位商界创新领袖成为大会演讲嘉宾，现场观众累计超过5.5万人，举办行业论坛150余场，成功诠释国际化的科技交流平台。

BEYOND Expo 2023将在大会规模层次、参会嘉宾的影响力、参与企业的行业跨度、参展商的数量，国际嘉宾和观众占比等多维度再创新高！BEYOND Expo 2023 将在澳门威尼斯人金光会展中心设立近十万平的展区，期待来自全球的世界五百强、大型跨国企业、独角兽创新企业以及新型初创企业超1,000个展商参与，同时BEYOND Expo 2023将举行超百场活动和对接会，期待来自全球的科技创新追求者参加，从企业、产品、资本、产业等全方位融合互动，共同促进亚太甚至全球的科技创新行业发展。

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