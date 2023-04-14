苹果宣布一项重大的加速措施，以推进在产品中使用可再生材料的进程，包括一个全新的 2025 年目标：在所有 Apple 设计的电池中使用 100% 再生钴。此外，到 2025 年，Apple 设备中的磁铁将完全使用再生稀土元素，所有 Apple 设计的印刷电路板将使用 100% 再生锡焊料和 100% 再生镀金。

2022 年，该公司大幅推进了对重要再生金属的使用，现在 Apple 产品中超过三分之二的铝、近四分之三的稀土、超过 95% 的钨均来自 100% 再生材料。这一快速进程让 Apple 更加接近其目标，即有朝一日所有产品仅使用循环利用材料及可再生材料，也推进了公司的 2030 年目标：让每一件产品实现碳中和。

Apple 在过去三年里大幅推进了对 100% 认证再生钴的使用，这将使到 2025 年在所有 Apple 设计的电池中使用此材料成为可能。2022 年，Apple 产品中四分之一的钴来自再生材料，此前一年这一比例为 13%。钴是包括 Apple 设备在内的大多数消费类电子产品的电池中所使用的关键材料，具备高能量密度，同时符合 Apple 对于耐用性和安全性的严苛标准。iPhone、iPad、Apple Watch、MacBook 与许多其他产品所使用的 Apple 设计的电池占据了公司对钴的绝大部分用量。

该公司去年也大幅推进了对 100% 认证再生稀土元素的使用，占比从 2021 年的 45% 上升到 2022 年的 73%。自从 iPhone 11 在触感引擎中首次使用再生稀土元素以来，Apple 在其设备中持续推进对这一材料的使用，包括在最新款 iPhone、iPad、Apple Watch、MacBook 和 Mac 机型中的所有磁铁上使用此材料。磁铁占据 Apple 对稀土元素的绝大部分用量，全新 2025 年目标意味着 Apple 产品很快将完全使用 100% 再生稀土元素。

作为加速新日程的一部分，所有 Apple 设计的印刷电路板将实现到 2025 年使用 100% 经认证的再生镀金。包括刚性板，如主逻辑板，及柔性板，如 iPhone 中连接摄像头或按钮的电路板。自从为 iPhone 13 的主逻辑板电镀开创了专门回收金的供应链以来，Apple 持续推进在更多元件和产品中对这一材料的使用，包括 iPhone 14 系列产品所有摄像头的电线，以及 iPad、Apple Watch、AirPods Pro、MacBook Pro、Mac mini 和 HomePod 的印刷电路板。Apple 还致力于鼓励整个电子行业在非定制组件中更加广泛地使用再生金。

到 2025 年，公司将使用 100% 经认证的再生锡焊接所有 Apple 设计的刚性与柔性印刷电路板。近年来，Apple 在各类产品的许多柔性印刷电路板的焊料中推广使用再生锡，去年所使用的全部锡金属中，有 38% 来自再生材料。公司即将在更多元件中应用再生锡，并使更多供应商参与到这一努力中来。

创新还推进了 Apple 的另一项 2025 年承诺：在公司产品的包装中去除塑料。开发用于包装组件的纤维替代品，例如屏幕保护膜、外包装和泡沫缓冲垫等，让 Apple 朝着这项雄心勃勃的目标稳步迈进。为解决公司包装足迹中仅剩 4% 的塑料，Apple 正在积极创新以替代标签、层压和其他小型部件。去年，Apple 研发了一款定制打印设备，可直接在 iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 的包装盒上进行数字印刷，从而消除了对大部分标签的需求。iPad Air、iPad Pro 和 Apple Watch Series 8 包装使用了一种新的套印清漆，取代了包装盒和包装部件上的聚丙烯塑料层压。这项创新帮助避免了超过 1100 公吨塑料和超过 2400 公吨的二氧化碳排放。