环境、社会和治理（ESG）绩效和风险管理软件、数据及咨询服务提供商Sphera和纯可持续发展咨询公司ERM共同努力，为拉丁美洲市场客户提供ESG和可持续发展战略支持。

此举建立在Sphera作为ERM软件部署合作伙伴的长期合作关系之上。Sphera能够提供端到端可持续发展数据收集和报告解决方案的标准化与数字化服务，结合ERM的可持续发展服务和底蕴深厚的技术专长，可帮助企业实现ESG和可持续发展计划的转型，以满足其战略目标，同时推动数据透明度并节约时间和成本。

Sphera和ERM携手合作，帮助阿根廷能源公司YPF完成其数字化转型之旅。从手动数据收集和分析转向更为精简的流程，使得YPF能够实现其可持续发展和净零目标。使用SpheraCloud Corporate Sustainability（SCCS）软件后，YPF旗下150个站点的环境数据已汇总到单个存储库中，将数据收集时间从15天缩短为1天，令专家们有暇将其注意力转移到数据分析之上。该项目得到了ERM广泛的可持续发展能力和本地监管知识的支持。

企业需要可靠、可审计和可衡量的数据，以建立透明的可持续发展报告。Sphera和ERM的ESG与可持续发展解决方案可帮助公司跨业务部门收集、管理和共享其数据和资源，从而为运营的持续改进提供前瞻性见解。

Sphera旗下SaaS技术平台SpheraCloud将客户企业的所有部门，包括环境、健康与安全（EHS）、运营、业务和技术，连接到全数字化平台之上，使公司能够实施ESG。这令企业能够更清晰地了解其ESG风险，同时更好地掌控推动绩效达成目标所需的行动。Sphera的Corporate Sustainability软件允许用户轻松收集温室气体（GHG）排放数据，自动计算其企业的碳足迹，并向内、外部利益相关者无缝报告其可持续发展绩效。得益于这些能力，Sphera在Verdantix《Green Quadrant: EHS Software 2023》报告中被评为EHS软件的市场领导者。

ERM的全球技术和战略专家可在整个业务生命周期内为客户提供支持，从而将可持续发展融入企业的各个层面。其数字实施专家、以ESG为焦点的服务和变更管理方法可帮助客户顺利过渡他们的数据收集和验证流程，令其可以优化软件投资，以便获得更好的数据洞察和围绕其环境、健康与安全（EHS）报告需求的吸引力。ERM被Verdantix评为2022年“数字EHS技术实施服务”绿色象限的领导者。

Sphera首席营收官Michael Cochran表示：“随着监管、投资者和消费者压力的增加，明确定义的路线图以及准确的数据和衡量已成为健全、透明可持续发展报告的必要条件。我们很荣幸能与ERM合作，为企业提供软件、数据、咨询、变更管理和培训等工具，帮助他们实现ESG目标、提高可持续性与合规性。允许企业采取积极主动的综合绩效管理方法令他们能够保护其员工、资产和社区。”

ERM数字服务执行合伙人Gerard Spans表示：“ERM正在发展其合作伙伴生态系统，我们很高兴能够与Sphera牵手，为我们的全球客户提供正确的转型工具，以帮助指导其可持续发展之旅。ERM在帮助企业应对可持续发展挑战方面的经验，以及Sphera领先的EHS&S解决方案，使得这一伙伴关系水到渠成。通过合作，我们可以帮助客户在ESG数据收集和报告工作中做到合规，从而成功实现其宏伟的ESG目标。”

YPF项目实施负责人Victoria Travetto表示：“与Sphera和ERM的合作改变了我们可持续发展工作的规则。我们的流程已转变为一项综合解决方案，用于追踪我们的环境参数，提高对利益相关者的透明度，并提升洞察力，以推动我们在水资源管理、非温室气体排放和废物产生方面的绩效改善。”