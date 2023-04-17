根据TechInsights最新发布的报告，2022年第四季度，全球蜂窝基带芯片市场的销量和收入同比和环比大幅下降。所有领先的基带公司出货量和收入都出现了负增长。下降可归因于OEM库存调整，以及整体宏观经济环境。尽管下半年疲软，但2022年基带芯片市场收益同比增长7.4%，至334亿美元。高通、联发科、三星LSI、紫光展锐和英特尔在2022年的收入份额排名中位列前五。

2022年，高通以61%的收益份额扩大领先优势，其次是联发科(27%)和三星(6%)。

5G基带芯片收入增长23%，主要由高通和联发科的高端5G芯片推动。

2022年，5G基带组合的增加使基带平均售价提高了24%。5G在基带市场的渗透率仍然很低。

用于非手机应用（如物联网、汽车、移动平板电脑等）的基带芯片出货量占基带总出货量的20%以上。2022年，手机和非手机基带出货量都有所下降，但非手机基带的表现要好于手机。

高通在2022年以61%的收入份额领先基带芯片市场。受三星Galaxy S22客户订单和iPhone势头的推动，该公司2022年基带收入增长了18%。该公司的中国客户OPPO、小米和vivo都陷入了库存危机。然而,高通在高端市场仍占优势，其表现优于联发科。

尽管下半年面临困境，联发科在2022年增加了5G出货量份额。由于中国客户的疲软，联发科下半年基带收入增长放缓。最近几个季度，该公司将业务重心转向高端市场，并取得了一些成功。但由于其对中端产品的高度依赖，22年下半年的成本较高。

尽管三星LSI整体基带出货量下降，但受中端客户订单的推动，其5G基带出货量在2022年实现增长。在4G方面，该公司也提高了Exynos 850的出货量；三星在2022年受到了重创，因为其母公司三星移动将高端订单转移给了高通。

尽管三星LSI整体基带出货量下降，但受中端客户订单的推动，其5G基带出货量在2022年实现增长。在4G方面，该公司也提高了Exynos 850的出货量；三星在2022年受到了重创，因为其母公司三星移动将高端订单转移给了高通。 紫光展锐在非手机领域继续保持良好势头，但在手机领域失去发展势头，尤其是在2G和3G领域。联发科在低端4G芯片领域面临激烈竞争。然而，该公司正在5G领域迎头赶上，但尚未在大规模客户订单方面取得胜利。

尽管需求环境充满挑战，非手机厂商Altair (索尼)、Sequans、GCT、Nordic Semi、ASR Micro等都在2022年表现良好。受物联网、汽车、平板电脑、笔记本电脑、固网无线接入等应用的蜂窝连接率提高的推动，非手机市场将在2023年及以后实现增长。

总结

受5G渗透率提高的推动，2022年是基带芯片市场连续第三年增长。然而，由于OEM厂商的库存调整，所有领先供应商在2022年下半年都面临挑战。库存消化将持续到23年上半年。上半年往往是移动公司的季节性疲软期，23年下半年可能会带来急需的增长。此外，TechInsights认为,中端智能手机需求可能会在2023年底回升，这可能会扰乱5G的定价环境。