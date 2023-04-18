日前， 全球营销衡量与体验管理平台 AppsFlyer 发布了《广告平台综合表现报告——区域特别版》。

自 2015 年起，AppsFlyer 每年推出两期《广告平台综合表现报告》，这一内容系列稳扎稳打，逐渐已成为行业发展的风向标。和过往着重关注媒体平台的发展表现不同，本次 AppsFlyer 将目光投向另一个出海必答题——哪里是 App 最理想的投放区域。

AppsFlyer 梳理了 200 余个国家和地区的多项数据，通过区域量级、用户价值、广告花费以及市场渗透率潜力四个维度的 16 项指标，生成了这份覆盖双平台、多类型的全球区域潜力报告。它是业内首个“出海区域排行榜”，AppsFlyer 保持突破求新，致力于为移动广告行业从业者提供更多有价值的洞察。

iOS 侧游戏榜单：美国位居榜首，中韩两国分列二三位

毋庸置疑，美国是 iOS 游戏领域的第一大竞技场，远超排名第二的中国和排名第三的韩国。

美国市场在 13 个榜单中有 9 个排名第一，因为美国在所有品类 App 安装量得分最高、付费用户

占比高。不过，美国在竞争力、热门 App 趋势和新 App 下载意愿等得分较低。

另一个值得注意的 Tier 1 市场是英国，斩获 5 个 Top 10 和 2 个 Top 3；在聚会游戏、桌面游戏和博彩游戏表现良好，但在策略游戏、消除游戏和模拟游戏中表现平平。

与此同时，我们发现泰国在动作游戏榜单中位列第一、土耳其在博彩游戏榜单中位列第二、哥伦比亚与智利在超休闲游戏榜单中分列二三位，成为 iOS 游戏中的黑马市场。

Android 侧游戏榜单：市场竞争较为激烈，美国、印度和日本夺下冠亚季军

美国市场斩获 5 个 Top 1 和 8 个 Top 3，这得益于较高的付费用户占比和获客花费增长，另外，在某种程度上，较高的平均应用内广告（IAA）指数和安装总量得分也有所贡献。然而，美国市场竞争相当激烈，热门 App 很少发生变动，用户下载新游戏意愿得分低。

印度市场的成功（3 个 Top 1 和 10 个 Top 3）得益于其可观的安装量和较低的付费安装占比。然而，印度在付费用户占比和支出增长指标方面表现欠佳。

此外，荷兰在博彩游戏中排位第二、秘鲁在桌面游戏中排位第六，乌兹别克斯坦在消除游戏中占据第七名。

Android 侧非游戏榜单：印度勇夺第一，哈萨克斯坦强势位列第二

非游戏类垂直行业的全球化程度远不如游戏类，但仍有许多 App 品类在全球范围内发展广泛，包括工具、娱乐、社交、购物、通讯、摄影、健身健美、生活方式、旅行，甚至金融。

印度市场规模巨大，在 24 项中占据 13 个第一名，另外付费安装占比低和竞争强度相对较弱也为这一成绩作出贡献。然而，较低的付费用户占比和支出增长指标得分是其弱点。

意外的是，哈萨克斯坦在非游戏类排名第二，获得 5 个 Top 5，并在社交类、金融类和商务类获得 3 个 Top 3，这得益于付费安装占比低、竞争强度低，以及新 App 下载意愿高。

在安卓平台非游戏榜单中，我们也发现娱乐类 App 中尼日利亚位列第三，工具类 App 中埃及位列第四，两者均与付费安装占比低、新 App 下载意愿高有关。

iOS 非游戏榜单：美国遥遥领先，沙特脱颖而出

与游戏类似，美国在 iOS 非游戏类 App 也占据主导地位，在 23 个榜单中拿下 10 个第一名，平均得分也遥遥领先。多数情况下，美国的安装量最高，付费用户占比可观，但付费安装占比却较低。

沙特阿拉伯表现优异，整体排名第二，获得 7 个前十名和 3 个 Top 5，即视频播放、地图导航和商务类。该国的排名主要得益于其较低的竞争强度和付费安装占比，而可观的付费用户占比亦有贡献。

在表现突出的新兴市场中，我们发现越南在摄影榜单中位列第一，这是因为越南的数据展现出较低的付费安装占比以及较高的新 App 下载意愿。

再营销榜单：印度摘得购物榜单桂冠，付费用户与留存占比表现突出

再营销对于电商、金融等领域至关重要。印度在购物榜单摘得第一名主要得益于其总安装规模，以及较高的 30 天付费用户与留存占比。俄罗斯紧随其后，30 天数据得分较高。

在游戏领域，英国在博彩游戏榜单排名第一，其在竞争强度和 30 天数据方面得分突出。

与此同时，我们同样发现了表现出色的黑马区域。埃及在消除游戏的再营销榜单中位列第一，主要是得益于竞争强度低、再营销广告活动参与度高。哥伦比亚在购物类再营销榜单中位列第三，优势来自其 30 天付费用户与留存占比得分。

报告采用的方法论：本次榜单数据来自 2022 年 11 月至 2023 年 3 月，包括 184 亿次总安装量、79 亿次非自然安装量、63.5 亿次再营销转化以及 2.9 万个安装量超过一万次的 App。AppsFlyer 通过 16 个指标来综合计算各区域表现，覆盖营销渗透潜力、平均用户价值、安装量以及 App 获客花费增长等维度。