4月25日，专注于突破性抗体偶联药物 (ADCs) 研发的生物技术公司Adcentrx Therapeutics (Adcentrx)，宣布完成3800万美元的A+轮融资。本轮融资由斯道资本领投，F-Prime、康桥资本集团旗下ABio-X、三一创新、达泰资本及其他战略投资者跟投。生命资本与光源资本担任本轮融资的财务顾问。本轮融资资金将用于推动公司新一代ADC药物管线进入临床开发阶段。

ADCs（Antibody-Drug Conjugates）即抗体偶联药物，是一类兼具抗体靶向性和常规化疗药物杀伤效力的新型药物。ADC药物的出现彻底改变了肿瘤的治疗格局，并有希望对其他重大疾病的治疗产生积极影响。Adcentrx凭借其团队在ADC药物开发领域的丰富经验以及在药物化学和生物学方面的深厚专业知识，从行业内脱颖而出。团队自主研发并打造了由多项独家专利技术构成的ADC 研发平台，有针对性地解决了过去几代ADC药物开发中面临的关键挑战。公司以此为基础建立了多个具有差异化的ADC药物产品的研发管线，以满足患者的未被满足临床需求。公司的首个产品ADRX-0706，预计将于2023年下半年开展Ⅰ期临床试验。与此同时，公司还开发了多款针对不同适应证的管线产品，保证每年至少新增一条管线进入临床开发。

Adcentrx 创始人、CEO 李辉博士表示：“我们很高兴能够得到斯道资本及本轮其他投资者的支持，帮助我们实现为患者带来创新疗法的使命。在过去的两年中，我们依靠自研的创新型技术平台和差异化的开发策略，在管线开发方面取得了重大进展。本轮融资将加速Adcentrx开发更安全有效的ADC药物，为患者提供更多治疗选择。今年将是Adcentrx从研发阶段过渡到临床阶段的关键一年。”

斯道资本执行董事黄滔博士表示：“ADC药物作为一种新型疗法得到了前所未有的蓬勃发展，近年来领域内投资活跃，重磅战略交易频出。Adcentrx已在开发差异化ADC药物以满足未满足临床需求方面展现出巨大的潜力。我们很高兴能作为本轮融资的领投方，帮助Adcentrx加快推进管线研发，为患者带去新的希望。”