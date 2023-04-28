根据东南亚外包机构TDCX日前发布的一份报告显示，在未来三年内，东南亚的中小型企业（SMEs）或将再投入1300亿美元的预算，以促进自身业务的数字化转型。

这家总部位于新加坡的业务流程外包公司对来自新加坡、马来西亚、泰国、印尼、越南的750家中小企业进行了调查。报告强调，就该转型进程而言，未来，其投资重点将会主要聚焦于产品/服务创新、线上化转型、以及业务流程改进这些方面。

作为背景，报告指出，目前，东盟地区拥有超过7000万家中小企业，占总企业数量的97%。而在过去三年内，这些企业已经在数字化转型进程中投入了780亿美元。

作为其转型的动力，报告称，随着疫情的出现，这些企业认识到了数字化对于保持自身业务竞争力、满足消费者需求、以及发掘数字经济中的商机方面的重要性。因而，越来越多的企业开始重视数字化的经营模式，开始着手加速推进这一进程，并且会在其中重点关注数字营销领域。

值得一提的是，尽管疫情加速了东盟中小企业的数字化程度，报告显示，整个东南亚地区的数字化速度并不均衡——有五分之一的中小企业是在过去两年间才开始尝试数字化策略，并且消费品、零售、餐饮行业中的中小企业在数字化进程中落后于同行。此外，报告也强调，现阶段，76%的东南亚中小企业仍处于数字化转型中的早期阶段。

报告也补充道，当下阶段，东南亚中小企业正在采取措施来弥补其数字化差距。体现在具体方面，报告表示，这些企业在未来两年的首要任务会是提高其数据分析和创新能力。

根据谷歌、淡马锡、贝恩三家机构于去年晚些时候联合发布的东南亚数字经济报告《E-Conomy SEA 2022》显示，2022年间，东南亚数字经济的GMV规模有望接近2000亿美元，而这将比此前的预期提早3年。报告还指出，到2025年，这一数字有望增长至3300亿美元，实现20%的复合年增长率。