近日，Gartner公司发布最新预测，2023年全球半导体收入将下降11.2%。2022年半导体市场收入总额为5996亿美元，较2021年小幅增长0.2%。半导体市场的短期前景愈加不容乐观。预计2023年全球半导体收入总额为5320亿美元。

其中，存储器行业正面临产能和库存过剩问题，这将在2023年继续对平均销售价格（ASP）造成巨大的压力。预计2023年存储器市场收入总额为923亿美元，下降35.5%。但该市场将在2024年回升70%。

尽管DRAM市场产量保持不变，但该市场将在2023年的大部分时间里由于疲软的终端设备需求以及DRAM厂商的高库存而出现明显的供应过剩。

Gartner分析师预测，2023年DRAM市场收入总额为476亿美元，下降39.4%。但该市场将在2024年供不应求，DRAM收入将随着价格的回升而增长86.8%。

Gartner预测在接下来的六个月中， NAND市场将面临与DRAM市场类似的状况。疲软的需求和厂商的大量库存将造成供应过剩，导致价格大幅下降。预计2023年NAND市场收入将减少至389亿美元，下降32.9%。但该市场的收入将在2024年由于严重供应短缺而增长60.7%。

来源：Techweb